Peste 9.000 de participanți la Maratonul Internațional de la Cluj. Emil Boc: „Mișcarea este cea mai bună investiție în sănătate”.

Clujul aleargă pentru sănătate: peste 9.000 de participanți au alergat la maratonul internațional desfășurat duminică la Cluj-Napoca. „Sportul nu înseamnă doar competiție. Înseamnă sănătate, echilibru și bucurie", a transmis primarul Emil Boc.
Peste 9.000 de participanți din 43 de țări au alergat, duminică, la maratonul internațional din Cluj.
Edilul Clujului Emil Boc a bifat încă un cros de 4 km, alături de colegi din administrația locală și clujeni.
Peste 9.000 de participanți la Maratonul Internațional din Cluj. Emil Boc: „Mișcarea este cea mai bună investiție în sănătate”
Emil Boc a participat, duminică, la maratonul internațional desfășurat la Cluj, prilej cu care i-a îndemnat pe clujeni să facă mișcare.
După cum a semnalat edilul, sportul reprezintă cea mai sigură investiție în sănătate.
„Am avut bucuria să alerg și în acest an, alături de colegii din Primărie și de clujeni, la crosul de 4 km. Pentru că sportul nu înseamnă doar competiție. Înseamnă sănătate, echilibru și bucurie. Mișcarea este cea mai bună investiție în sănătatea noastră”, a notat Emil Boc.
Clujul s-a unit, duminică, pentru un maraton dedicat sănătății, fiind o comunitate unită prin mișcare. Cea de-a 15-a ediție a maratonului desfășurat la Cluj a adus împreună oameni, orașe și țări.
„Haideți să facem din mișcare un stil de viață, nu o excepție! Clujul este un oraș activ. Un oraș care alege sănătatea”, a mai spus Emil Boc.
