Un bărbat a fost împușcat accidental de un polițist în Câmpia Turzii!

La data de 22 martie, în jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpia Turzii au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că pe terasa unui restaurant din municipiu are loc o altercație fizică între mai multe persoane, una dintre acestea folosind un obiect tăietor-înțepător.

Un bărbat a fost împușcat neintenționat de un polițist / Foto: pexels.com

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii, care au identificat un tânăr de 21 de ani, care prezenta o plagă tăiată la nivelul coapsei, acesta indicând direcția în care s-ar fi deplasat persoanele implicate.

Polițiștii au procedat la urmărirea și depistarea a cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 21 și 41 de ani, pe o stradă din apropiere, aceștia fiind imobilizați. În timpul intervenției, în momentul imobilizării unui bărbat de 40 de ani, arma din dotarea unui polițist s-a descărcat accidental, fiind efectuat un foc de armă, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor, care a provocat rănirea bărbatului în zona lombară.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că, în jurul orei 01.00, pe terasa localului, ar fi avut loc o încăierare între mai multe persoane, acestea agresându-se reciproc cu pumnii și picioarele, fiind utilizat și un obiect tăietor-înțepător.

În urma altercației, trei bărbați, cu vârste cuprinse între 21 și 41 de ani, au suferit leziuni, ulterior fiind transportați la o unitate medicală, fără a rămâne internați.

Toate persoanele implicate au fost identificate și conduse la sediul poliției.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, distrugere și vătămare corporală din culpă.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale care se impun.

