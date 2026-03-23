Clujul are printre cei mai puțini șomeri din România. Prefectul Maria Forna: „Județul rămâne un pol al locurilor de muncă”.

Rata șomajului în județul Cluj rămâne printre cele mai scăzute din România.

Anamaria Chiciudean, director AJOFM Cluj (stânga), Adrian Zvîncă, președinte ANOFM, (centru-stânga), Maria Forna, prefec județul Cluj (centru-dreapta), Florentin Burz, subprefect județul Cluj (dreapta) | Foto: Facebook, Instituția Prefectului - Județul Cluj

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a avut o întrevedere, la sediul Prefecturii, cu Adrian Zvîncă, președintele Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), alături de Anamaria Chiciudean, directorul Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj (AJOFM Cluj).

În cadrul discuțiilor au fost analizate rezultatele obținute de AJOFM Cluj în anul 2025 și evoluția pieței muncii la nivelul județului. Conform datelor, rata șomajului în județul Cluj s-a menținut la un nivel redus, de 1,5% la finalul anului 2025, mult sub media națională de 3,3%, ceea ce reflectă o piață a muncii dinamică și oportunități variate de angajare.

Situația resurselor de muncă în județul Cluj la finalul anului 2025

Populația în vârstă de muncă: 359.300 de persoane (conform informațiilor TEMPO-Online INS)

Populația ocupată civilă: 285.789 de persoane

Șomajul înregistrat: 5.333 de persoane, din care 2.739 femei

Repartizare urban-rural: 2.063 șomeri în mediul urban și 3.270 în mediul rural

Șomeri indemnizați: 1.618 persoane

Șomeri neindemnizați: 3.715 persoane

Șomeri tineri (sub 30 de ani): 958 persoane

În 2025, peste 52.900 de persoane au fost incluse în programe și măsuri active de ocupare, iar 4.354 de persoane au fost încadrate în muncă prin intermediul serviciilor oferite de AJOFM Cluj. În același timp, 459 de persoane au participat la programe de formare profesională, contribuind la dezvoltarea competențelor necesare pe piața muncii. În anul 2025 au fost organizate mai multe burse ale locurilor de muncă și evenimente dedicate angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

În acest context, prefectul județului a subliniat importanța colaborării dintre administrația publică și AJOFM Cluj pentru menținerea unei piețe a muncii stabile și pentru crearea de noi oportunități profesionale pentru locuitorii județului Cluj.

Prefectul Maria Forna: „Ne asigurăm că județul Cluj rămâne un pol al locurilor de muncă”

„Felicit AJOFM Cluj pentru profesionalismul și rezultatele foarte bune obținute. Munca echipei se reflectă direct în oportunitățile create pentru mii de clujeni și în menținerea unei rate a șomajului printre cele mai scăzute din țară. Le mulțumesc pentru implicare, pentru colaborarea constantă cu instituțiile statului, cu mediul economic și pentru eforturile depuse în sprijinul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Parteneriatul nostru continuă pentru a ne asigura că județul Cluj rămâne un pol al locurilor de muncă și al creșterii economice”, a declarat prefectul județului Cluj, Maria Forna.

Conducerea ANOFM și AJOFM Cluj au adus în discuție rezultatele bune obținute în implementarea programelor de ocupare, precum și necesitatea continuării parteneriatelor cu mediul economic și universitar, în vederea sprijinirii integrării pe piața muncii a tinerilor, a persoanelor vulnerabile și a celor aflate în căutarea unui loc de muncă.

CITEȘTE ȘI: