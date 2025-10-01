149 de morți pe șoselele din Cluj! Viteza excesivă, trotinetele și indisciplina pietonilor, principalele cauze ale accidentelor mortale în trafic.

Date îngrijorătoare cu privire la siguranța pe șosele. România se regăsește pe primul loc la nivel european la numărul deceselor cauzate de accidente rutiere, iar doar în județul Cluj 149 de oameni au murit în urma tragediilor produse în trafic.

Prefectura Cluj trage un semnal de alarmă în privința accidentelor rutiere grave produse pe șoselele din județ.

În decurs de patru ani, 149 de oameni au murit pe șoselele din Cluj. Indisciplina în trafic și viteza excesivă sunt principalele cauze ale accidentelor rutiere mortale.

Statisticile din ultimii ani sunt alarmante și ne arată o realitate cruntă pe drumurile din județul Cluj. Nu sunt doar cifre, sunt vieți pierdute, familii distruse și destine frânte. Potrivit datelor publicate miercuri de Prefectura Cluj, principalele cinci cauze ale accidentelor grave în Cluj, în perioada 2020-2024, sunt reprezentate de:

• Viteza excesivă: - 197 de accidente rutiere, soldate cu 47 de decese și 193 de răniri grave.

• Indisciplina pietonală a dus la 186 de accidente rutiere, cu un tragic bilanț de 51 de persoane decedate și 137 de răniți grav.

• Neacordarea de prioritate vehiculelor: 119 accidente, 17 morți, 120 de răniți grav.

• Abateri ale bicicliștilor/trotinetiștilor: 110 accidente, 17 morți, 93 de răniți grav.

• Neacordarea de prioritate pietonilor: 78 de accidente, 17 morți, 120 de răniți grav.

În spatele fiecărui număr se află o tragedie care putea fi evitată

„Indiferent dacă ești șofer, pieton, biciclist sau trotinetist, siguranța ta și a celorlalți depinde de deciziile pe care le iei în trafic. Prevenția și conștientizarea sunt singurele căi prin care putem opri aceste statistici negre. Haideți să facem din siguranța rutieră o prioritate absolută!”, transmite Instituția Prefectului Județului Cluj într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

România și-a asumat, alături de Uniunea Europeană, obiectivul „Viziunea Zero”: zero decese cauzate de accidente rutiere până în 2050. Însă acest obiectiv nu poate fi atins fără o schimbare profundă în comportamentul fiecăruia dintre noi.

