Încă unul SCĂPAT de Poliția Română? Dani Mocanu, dat în urmărire generală după ce a fost condamnat pentru tentativă de OMOR.

Poliția Română pare că scapă încă un condamnat. Autoritățile se chinuie de 4 luni să îl găsească pe Emil Gânj, iar joi, 6 noiembrie 2025, l-au dat în urmărire generală pe Dani Mocanu, care este de negăsit chiar în ziua în care a fost condamnat definiv cu executare pentru tentativă de omor.

Dani Mocanu, dat în urmărie generală chiar în ziua în care a fost condamnat definitiv la închisoare pentru tentativă de omor | Foto: politiaromana.ro

Manelistul Dani Mocanu, pe numele său complet Mocanu Daniel, condamnat definitiv, joi, la patru ani de închisoare cu executare într-un dosar în care era judecat pentru tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, a fost dat în urmărire generală după ce NU a fost găsit la domiciliu de polițiști.

CITEȘTE ȘI:

Polițiștii l-au dat în urmărire și pe fratele său, Ionuț Nando Mocanu, condamnat la șapte ani de închisoare cu executare în același dosar.

Cei doi urmau să fie ridicați pentru a fi escortați la penitenciar, în vederea executării pedepselor.

„Astăzi, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Argeș au primit de la Tribunalul Argeș două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbați, de 35 și 33 de ani, din Ștefănești, județul Argeș, condamnați la 7 ani, respectiv 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. În baza mandatelor emise de instanța de judecată, polițiștii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiți la adresa de domiciliu”, se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

Mai scapă poliția încă doi condamnați periculoși?

Conform aceleiași surse, verificările continuă în vederea depistării celor doi și punerii în aplicare a mandatelor de executare a pedepsei închisorii.

Sentința în cazul celor doi a fost pronunțată de Curtea de Apel Brașov, unde dosarul fusese strămutat de la Curtea de Apel Pitești.

Instanța a admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, inculpatul Mocanu Daniel și partea civilă din dosar împotriva sentinței date pe fond de Tribunalul Argeș pe 14 martie 2025 și a desființat în parte sentința penală apelată și a rejudecat cauza.

Cercetările în dosarul de tentativă la omor au început în august 2022, după ce un bărbat a fost agresat de mai mulți indivizi într-o benzinărie din municipiul Pitești.

„Ca urmare a administrării probatoriului și obținerii constatărilor medico-legale provizorii, în cauză a fost dispusă extinderea urmăririi penale și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, sub aspectul comiterii infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice”, se arăta într-un comunicat transmis la acel moment de IPJ Argeș.

Agresiunea s-a produs în noaptea de 18 spre 19 august 2022, polițiștii au intervenit la fața locului în urma unui apel la 112.

„La momentul sosirii polițiștilor, la fața locului nu a fost identificată niciuna dintre persoanele implicate, iar ulterior persoana agresată s-a prezentat la o unitate medicală. Polițiștii au întocmit din oficiu un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, iar în cauză se desfășoară cercetări, pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Argeș la acea vreme.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, unul dintre cei care au participat la incident este cântărețul de manele Dani Mocanu.

Dani Mocanu, un alt Emil Gânj pentru Polița Română?

Au trecut câteva ore de când Dani Mocanu și fratele său sunt dați în urmărie generală. Dacă Poliția Română nu îi găsește cât de curând posibil am pute asista la un nou episod de tip Emil Gânj, unde condamnații se joacă de-a v-ați ascunselea cu autoritățile.

De aproximativ patru luni de zile, Emil Gânj le râde în nas autorităților. Sute de polițiști, câini, drone și elicoptere vânează un singur om. Oamenii legii, spectatori!

Reamintim faptul că telenovela Emil Gânj durează deja de aproximativ patru luni de zile, timp în care autoritățile nu au reușit să îl prindă pe bărbatul condamnat în trecut pentru omor calificat, care și-ar fi ucis și incendiat fosta iubită luna trecută.

CITEȘTE ȘI:

Emil Gânj este căutat deja de mai bine de cinci săptămâni de poliție. Acesta este acuzat că ar fi pătruns în locuința fostei sale iubite. Acolo ar fi lovit-o de mai multe ori cu toporul, cupă care a dat foc casei și a dispărut.

Reamintim că Tribunalul Mureș a dispus, marți, 15 iulie 2025, emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele fugarului Emil Gânj, suspectat de uciderea femeii din Miheșu de Câmpie.

Potrivit portalului instanțelor de judecată citat de Agerpres, magistrații au admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș și au dispus arestarea preventivă a inculpatului Emil Gânj, cercetat pentru omor calificat și distrugere, pe o perioadă de 30 de zile începând cu data prinderii acestuia.

Pompierii militari au descoperit, vara acestui an, o femeie carbonizată într-o locuință cuprinsă de flăcări din comuna Miheșu de Câmpie, iar în urma verificărilor s-a stabilit că acțiunea a fost intenționată.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: