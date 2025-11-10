Manelistul Dani Mocanu și fratele său, prinși în Italia

Manelistul Dani Mocanu și fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, condamnați definitiv într-un dosar de tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, au fost prinși, luni, în Italia.

Celebrul manelist Dani Mocanu și fratele său au fost prinși de către poliția italiană în apropierea orașului Napoli din Italia.

Manelistul era condamnat la patru ani de executare pentru tentativă de omor.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia. Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli”, informează Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), citat de Agerpres.ro

Potrivit sursei citate, cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

Surse judiciare au precizat că bărbații respectivi sunt Dani Mocanu și Ionuț Nando Mocanu.

„În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române”, a transmis IGPR.

Cei doi au fost dați în urmărire după ce nu au fost găsiți la domiciliu pentru a fi ridicați și duși la penitenciar.

