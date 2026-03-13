  • Flux RSS
Actualitate

Vreme însorită în Cluj la sfârșitul săptămânii. Prognoza meteo pentru astăzi, 13 martie

Vineri, 13 martie, clujenii vor avea parte de o zi însorită, fără precipitații și cu temperaturi ridicate.

Prognoza meteo pentru vineri, 13 martie / Foto: monitorulcj.ro Prognoza meteo pentru vineri, 13 martie / Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

Potrivit meteorologilor, vremea bună va continua la Cluj și la finalul săptămânii. 


 

Vineri, 13 martie, temperatura cea mai ridicată ar urma să fie înregistrată la ora 15:00, atunci când sunt preconizate 16 grade Celsius. Minima zilei va fi dimineață, în jurul orei 08:00, când sunt așteptate doar 3 grade.


