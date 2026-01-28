Doi minori, arestați în Cluj-Napoca. Loveau și amenințau oamenii pentru bani în centru.

Doi minori au fost arestați preventiv după ce au amenințat mai mulți oameni să le dea bani în centrul municipiului Cluj-Napoca.

Doi minori au fost arestați preventiv în Cluj-Napoca | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Trei tineri, doi în vărstă de 17 ani și unul de 18 ani au încercat să tâlhărească mai mulți oameni pe câteva străzi din centrul municipiului Cluj-Napoca.

Victime lovite și amenințate pentru bani în Cluj-Napoca

Totul s-a petrecu anul trecut, în data de 07.12.2025, în timpul nopții.

Faptele ar fi fost comise pe străzile Bogdan Petriceicu Hașdeu, Cardinal Iuliu Hossu, precum și în zona Parcului Central din municipiul Cluj-Napoca.

„În data de 07.12.2025, în timpul nopţii, aflându-se în zona unui campus universitar din mun. Cluj-Napoca, prin ameninţarea cu folosirea unui spray iritant-lacrimogen, pe care i l-au prezentat persoanei vătămate, au încercat să o determine pe aceasta să le remită bani şi bunuri de valoare, rezoluţie infracţională nematerializată ca urmare a faptului că victima a reuşit să părăsească locul comiterii faptei”, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Conform sursei citate, aceștia nu s-au oprit. Tot în aceeași noapte și-au mai încercat norocul și cu alte persoane.

Cei doi minori, împreună cu tânărul de 18 ani au trecut mai departe și au încercat aproape aceeași schemă și pe strada Cardinal Iuliu Hossu din Cluj-Napoca. Acolo au încercat să îi smulgă căștile de pe cap unei persoane și să îi ia banii și alte bunuri de valoare, însă nici de data aceea nu au reușit, pentru că persoana în pericol a reușit să scape.

După ce au văzut că nu le merge, cei trei „crai” de la „apus” au încercat aceelași lucru și în Parcul Central „Simion Bărnuțiu” din Cluj-Napoca, doar că acolo au și lovit victima în zona feței, însă tot nu au reușit să tâlhărească persoana în cauză deoarece aceasta a refuzat.

La vârsta de 17 ani, după gratii în Cluj-Napoca

„(…) aceştia au comis infracţiunile imputate în timpul nopţii, în decurs de aproximativ o oră şi 15 minute, în locuri publice situate pe raza mununcipiului Cluj-Napoca, profitând de disproporţia fizică evidentă dintre aceştia, trei la număr, şi persoanele vătămate, împotriva cărora au exercitat acţiuni violente în scopul deposedării de bunurile pe care le aveau asupra lor”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Cei trei sunt cercetați pentru tâlhărie calificată.

Cei doi minori de 17 ani au fost arestați preventiv, ieri, marți 27 ianuarie 2026, iar minorul de 18 ani a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

Foto: DepositPhotos.com

