Doi minori de 14 ani, jefuiți de tineri mascați cu cuțite pe o stradă din Cluj!

Doi minori din Cluj-Napoca au fost amenințați cu un cuțit de către indivizi mascați cu cagule.

Doi tineri, jefuiți pe stradă! Hoții i-au amenințat cu un CUȚIT | Sursă foto: depositphotos.com

Doi minori de 14 ani care se plimbau luni seara cu trotinetele într-un cartier din Cluj au trăit șocul vieții lor! Potrivit celor de la PRO TV, cei doi s-au oprit la un magazin, însă unul dintre ei a așteptat afară.

La scurt timp, doi tineri cu cagulă pe față s-au apropiat de el și au devenit agresivi. Între timp, ar fi ieșit și celălalt copil din magazin, iar cei doi minori au fost amenințați cu un cuțit! Cei doi indivizi au plecat, apoi, cu trotinetele lor.

