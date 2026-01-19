Horațiu Potra rămâne după gratii. Fiul și nepotul lui, plasați în arest la domiciliu.

Instanța a decis că mercenarul Horațiu Potra va rămâne în arest preventiv, iar fiul său Dorian va fi eliberat.

Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest preventiv |Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis, 19 ianuarie 2026, luni, Înalta Curte de Casație și Justiție.

În schimb, fiul său, Dorian Potra, precum și nepotul, Alexandru Potra, vor fi eliberați din arest preventiv și plasați în arest la domiciliu. Fiul și nepotul lui Horațiu Potra vor purta brățară electronică de supraveghere, decizia este definitivă.

„Dispune ca inculpații Potra Alexandru Cosmin și Potra Dorian să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. Impune inculpaților Potra Alexandru Cosmin și Potra Dorian obligația să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme. Desemnează cu supravegherea inculpaților Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu (...) Copia încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care s-a dispus măsura arestului la domiciliu se comunică, de îndată, inculpaților, Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, ca organ desemnat cu supravegherea, Poliției Municipiului Mediaș, ca organ de poliție în a cărei circumscripție locuiesc cei doi inculpați, serviciului public comunitar de evidență a persoanelor și organelor de frontieră. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaților”, se arată în decizia instanței cu privire la cei doi plasați în arest la domiciliu.

Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică - alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Procesul se află în faza de cameră preliminară, următorul termen fiind stabilit pentru 21 ianuarie.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

