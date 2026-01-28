Atenție, șoferi! S-a lăsat ceața pe A3 între Gilău și Turda. VIDEO

S-a lăsat ceața pe Autostrada A3 pe tronsonul dintre Turda și Gilău.

Ceață pe A3 | Foto: monitorulcj.ro

Ceața s-a lăsat, astăzi după-amiază, 28 ianuarie 2026, pe Autostrada Transilvania (A3), între Gilău și Turda.

Pe acest tronson se circulă în condiții de ceață. Totodată, a fost ceață și în satul Mărtinești din comuna clujeană Tureni.

Circulație în condiții de ceață, în satul Mărtinești, comuna Tureni, județul Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Potrivit legii, obligaţia conducătorilor de vehicule este să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 de km/h în localităţi sau 50 de km/h în afara localităţilor, când ceaţa reduce vizibilitatea sub 100 de metri.

Această viteză permite oprirea în condiţii de siguranţă, atunci când pe drum apare o situaţie de pericol. Regula este valabilă pentru toate categoriile de drumuri, inclusiv pentru autostrăzi, în cazul cărora există un plus de pericol, tocmai din cauza vitezei sporite cu care, de regulă, se circulă. Se impune şi mărirea distanţei în mers între vehicule.

Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea. De asemenea, în cazul rămânerii în pană, trebuie puse în funcţiune luminile de avarie, iar triunghiurile de presemnalizare trebuie aşezate la o distanţă mult mai mare.

Conducătorii de autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone trebuie să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când execută intervenţii la vehiculul care se află pe partea carosabilă a drumului public. Le este recomandat și celorlalți conducători auto să poarte acest echipament, mai ales pe timp de ceaţă. Pietonii, bicicliştii şi căruţaşii, trebuie să fie conştienţi de faptul că pe ceaţă, sunt mai greu vizibili în trafic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: