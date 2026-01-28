Vreme instabilă cu temperaturi în creștere, ceață și ploi

Temperaturile cresc ușor, dar vremea rămâne capricioasă: zona joasă a Clujului se află sub avertizare meteo de ceață densă.

Miercuri, 28 ianuarie, vremea se va încãlzi ușor, astfel cã temperaturile diurne se vor situa peste cele specifice datei din calendar. Cerul va fi marcat de înnorãri temporare, iar în a doua parte a zilei va ploua în Banat, Crişana şi Oltenia şi pe arii restrânse în Transilvania, Muntenia şi posibil în nordul Moldovei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în zona montanã înaltã.

Temperaturile maxime se vor situa între 2 - 14 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 şi 7 grade Celsius.

În Cluj, dimineața este una friguroasă, iar meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ceață, valabilă până la ora 9:00.

Astfel, în zona joasă a județului Cluj se vor semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza în funcție de condițiile locale formarea ghețușului.

Sunt vizate municipiul Cluj-Napoca și localitățile: Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Huedin, Aghireșu, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Cășeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mica, Căpușu Mare, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chinteni, Chiuiești, Cuzdrioara, Gârbău, Călărași, Cămărașu, Căianu, Sânpaul, Fizeșu Gherlii, Băișoara, Câțcău, Cătina, Țaga, Vad, Mănăstireni, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Sâncraiu, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Recea-Cristur, Izvoru Crișului, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aluniș, Pălatca, Aiton, Buza, Jichișu de Jos, Ploscoș.

Pe parcursul zilei, vremea va fi preponderent închisă, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană. Temperaturile maxime vor fi de 4 grade Celsius, iar minima va indica 1 grad Celsius.

