Final de săptămână rece la Cluj: ploi ușoare, ceață și maxima de 12 °C

Meteorologii anunță pentru astăzi, 16 noiembrie, o zi cu vreme rece, precipitații slabe urmate de o încălzire treptată în a doua parte a zilei.

Prognoza meteo la Cluj | Foto: Alex Turdean, monitorulcj.ro

Conform ANM, dimineața începe cu ceată densă, ploi slabe și temperaturi care pornesc de la aproximativ 2 °C. În jurul prânzului, norii se vor risipi treptat, iar cerul va deveni variabil spre parțial senin; se aşteaptă ca temperatura să urce până la valori în jur de 9-12 °C după orele 14:00.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative.

Spre seară, temperaturile vor scădea în jurul valorii de 6°C, iar norii vor fi din nou prezenți pe cer.

