Aplicaţia E-Bloc, suspendată de BNR: plățile la întreținere, blocate temporar. Ce pot face asociațiile de proprietari?

Platforma E-BLOC, folosită de mii de asociații de proprietari pentru plata online a cheltuielilor de întreținere, are în prezent suspendată funcționalitatea de procesare a plăților, în urma unei decizii a Băncii Naționale a României.

Aplicaţia E-Bloc, suspendată de BNR. Ce pot face asociațiile de proprietari?|Foto: Depositphotos.com

Reprezentanții BNR au confirmat că aplicația E-bloc, prin care asociațiile de proprietari puteau plăti facturile la întreținere online, nu funcționează.

Banca Națională a României spune că firma care operează aplicația nu este în legalitate, informează Newsweek.ro

Aplicaţia E-Bloc, suspendată de BNR: plățile la întreținere, blocate temporar

Decizia vine după ce firma care opera aplicația e-bloc a cerut de la BNR o excepție pentru că funcționează fără autorizație specifică.

Aplicaţia E-Bloc, suspendată de BNR: plățile la întreținere, blocate temporar|Foto: monitorulcj.ro

„Firma care operează aplicația e-bloc trebuie să devină intermediar autorizat de plată pentru că operează sume mari de bani. Sau, o a doua variantă pentru a intra în leglitate este asocierea cu un furnizor de plăți deja autorizat”, a transmis BNR la solicitarea Newsweek.ro

Până atunci, BNR a cerut suspendarea posibilității efectuării plăților prin platforma E-bloc.

Ce pot face asociațiile de proprietari?

Asociațiile de proprietari trebuie să se întoarcă la vechile modalități de plată: adică plata numerar la caserie sau transfer bancar direct din contul asociației.

Tranzacțiile executate până la momentul suspendării funcționării platformei e-bloc vor fi procesate, iar asociațiile de proprietari nu pierd bani și nici nu li se vor bloca banii cu care au făcut plățile.

Asociațiile de proprietari vor putea relua plata facturilor online prin intermediul e-bloc doar când firma respectivă va intra în legalitate și va obține o autorizație ca instituție de plată.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: