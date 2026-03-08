O treime dintre adolescenți au văzut în familie cum mamele lor au fost tratate cu lipsă de respect

O treime dintre adolescenți au spus că au văzut în familie lipsă de respect față de mamă, iar ei nu își doresc asta în viitor.

Adolescenții își doresc familii mai bune față de cele din care provin | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

O treime dintre adolescenți spun că au văzut în familie lipsă de respect față de mamă, iar 92% cred că femeile și bărbații trebuie să împartă egal responsabilitățile în familie, arată un sondaj al World Vision România.

Tinerii vor să își întemeieze familii mai bune decât cele din care provin

Potrivit studiului „Valori și perspective în rândul adolescenților”, realizat de World Vision România în rândul tinerilor de 16-18 ani, 59% dintre respondenți afirmă că vor să își întemeieze familii care să nu semene cu cele din care provin. În același timp, o parte dintre adolescenți spun că au fost martori în familie la comportamente precum cuvintele jignitoare, violența verbală sau lipsa de respect față de mamă - comportamente pe care astăzi le resping”, se arată într-un comunicat al World Vision România



Cea mai importante valoare menționate de adolescenți sunt:

familia unită (68%)

sănătate (64%)

dragostea și relațiile apropiate (39%)

prietenii adevărați (31%)

Mai puțin de o treime consideră important succesul profesional (30%), aproximativ un sfert menționează independența financiară, iar alte valori sunt invocate mai rar: credința sau spiritualitatea (21%), siguranța și stabilitatea (17%), implicarea în comunitate (3%) și recunoașterea sau faima (2%).

Rețeta fericirii pentru adolescenți

„Cum văd adolescenții «rețeta fericirii». Pentru următorii zece ani, adolescenții spun că fericirea înseamnă în primul rând o carieră de succes (59%), o relație stabilă (57%) și stabilitate financiară (50%). 40% spun că fericirea înseamnă să facă ceea ce le place, aproximativ o treime menționează rolul familiei de proveniență și un procent similar vorbește despre libertatea de a călători. Doar 24% spun că a avea copii face parte din această proiecție a fericirii, în timp ce recunoașterea socială (14%) și contribuția la binele altora (13%) sunt menționate mai rar”, se mai arată în comunicatul World Vision România.

Un aspect important al studiului vizează modul în care adolescenții percep respectul în familie. Întrebați ce comportamente din familia de proveniență nu ar accepta în propriile relații, tinerii indică cuvintele jignitoare (46%), violența verbală (40%), minciuna (37%) și nepăsarea sau lipsa de implicare (32%). De asemenea, 31% spun că au văzut lipsă de respect față de mamă, față de 16% care menționează lipsa de respect față de tată. Studiul mai arată că adolescenții susțin egalitatea între femei și bărbați.



Cei mai mulți adolescenți se simt pregătiți pentru integrarea pe piața muncii: 40% afirmă că sunt foarte pregătiți pentru un loc de muncă, iar alți 43% consideră că sunt destul de pregătiți. De asemenea, 82% se simt pregătiți să ia decizii importante pentru viitor, 75% se consideră pregătiți să voteze informat, iar 73% cred că pot locui independent. Totuși, 56% spun că nu se simt pregătiți să contribuie la viitorul țării.

Studiul relevă și modelele de comportament ale adolescenților: familia rămâne pe primul loc, urmată de rețelele sociale

„Contactul direct cu persoane din mediul apropiat (46%) rămâne principala modalitate prin care adolescenții descoperă modele de comportament, urmat de rețelele de socializare (27%), familie (18%), școală (5%) și mass-media tradițională (2%). Acest rezultat indică faptul că relațiile interpersonale concrete - interacțiunile cu membrii familiei, prieteni sau alte persoane din cercul social imediat - rămân canalul dominant de transmitere a modelelor de viață, chiar în contextul expansiunii digitale. Totuși pe locul al doilea se situează rețelele de socializare (27%), care reprezintă un canal important prin care tinerii descoperă și urmăresc modele de comportament”, mai transmite World Vision România.

Conform sursei citate, rezultatele sondajului reflectă opiniile adolescenților participanți la cercetare și oferă o imagine asupra valorilor și percepțiilor acestora privind familia și relațiile. Studiul a fost realizat în perioada 24 februarie - 5 martie 2026, pe un eșantion de 608 adolescenți cu vârste între 16 și 18 ani, iar rezultatele trebuie interpretate în contextul metodologiei utilizate, nefiind reprezentative statistic la nivel național.

Foto: DepositPhotos.com

