Președintele Nicușor Dan, mesaj de 8 Martie: „Mai avem multe de făcut pentru a asigura șanse egale și protecție pentru fiecare femeie”

Președintele României, Nicușor Dan le-a urat la mulți ani femeilor de 8 martie și și-a arătat solidaritatea față de doamnele neglijate de parteneri.

Nicușor Dan, solidar cu femeile victime ale violenței domesice | Foto: Inquam Photos / Flaviu Buboi

Președintele Nicușor Dan le-a transmis femeilor un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, într-o postare pe Facebook, în care le urează „La mulți ani” și le mulțumește pentru contribuția lor în familie și în comunitate.

Nicușor Dan: „Din păcate, însă, astăzi nu toate femeile primesc flori și prețuire”

„Prea des uităm cât de mult vă datorăm, cât de puternice și de curajoase sunteți. Din păcate, însă, astăzi nu toate femeile primesc flori și prețuire. Gândurile mele se îndreaptă mai ales către mamele singure, către femeile victime ale violenței domestice, către acelea care au reușit să se desprindă din relații toxice și își continuă viața cu demnitate și determinare, către toate bunicile care trăiesc în singurătate. Va admir pentru curaj și putere”, a scris președintele.

Șeful statului a adăugat că România mai are multe de făcut pentru a asigura respectul, șanse egale și protecție pentru fiecare femeie și a subliniat că va continua să susțină cu fermitate aceste obiective.

