Carnea din România, la mare căutare în străinătate. ANSVSA: „Exporturile au crescut”.

România a fost lider european la exportul de animale vii în 2025.

România, lider european la exportul de animale vii | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Exporturile românești de produse de origine animală au crescut semnificativ între 2021 și 2025, atât în volum, cât și în diversificare, iar Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a jucat un rol esențial în consolidarea încrederii între state, a afirmat președintele instituției, Alexandru Nicolae Bociu.

„Exportul de produse de origine animală nu depinde doar de calitatea mărfii unui producător. Depinde, în primul rând, de încrederea între state. Rolul ANSVSA este tocmai acesta: să certifice faptul că România are un sistem de supraveghere a bolilor animalelor și de siguranță a alimentelor echivalent cu cerințele țării de destinație. În perioada 2021-2025, am construit și consolidat această încredere, iar rezultatele se văd în creșteri de volum, piețe noi și o diversificare reală a portofoliului exportat”, a declarat șeful ANSVSA, potrivit Agerpres.ro.



În perioada analizată, România a deschis piețe noi în Asia, Africa și America, și-a consolidat poziția în Europa, iar produsele cu valoare adăugată, precum lactatele, carnea procesată și subprodusele animale, au adus profituri importante fermierilor și industriei locale.

Potrivit sursei citate, principalele atribuții tehnice ale ANSVSA care fac posibil exportul în țări terțe vizează negocierea și armonizarea certificatelor sanitare-veterinare și gestionarea auditurilor externe.

„Avem doi piloni mari. Primul este negocierea și armonizarea certificatelor sanitare-veterinare. Fiecare țară terță are exigențe proprii, iar noi adaptăm cerințele și negociem condiții specifice astfel încât operatorii români să poată îndeplini standardele solicitate - de exemplu, cerințe particulare pentru carnea de pasăre în Cuba sau Uzbekistan. Apoi, publicarea modelelor oficiale pe site-ul ANSVSA este un moment cheie: de la acel punct, piața devine oficial 'deschisă' pentru toți operatorii economici eligibili din România. Al doilea pilon este gestionarea auditurilor internaționale. Multe state trimit delegații de inspectori înainte să permită importurile. ANSVSA organizează vizitele, pregătește documentația, demonstrează eficiența controalelor la nivel național și susține unitățile românești în auditarea directă a fabricilor și fermelor - inclusiv pentru aprobarea unor unități la export, cum a fost cazul recent pentru carnea de pasăre către Cuba”, a subliniat el.

Bociu a afirmat că acest demers face parte din ceea ce el numește „diplomație veterinară”, adică transformarea oportunităților diplomatice în rezultate economice pentru producătorii români.

„Diplomația veterinară înseamnă să transformi oportunitățile diplomatice în rezultate economice. În perioada 2021-2025, ANSVSA a creat o rețea globală de desfacere, de la statele vecine - Balcanii de Vest - până la piețe gigant, precum China, sau piețe mai exotice, precum Barbados ori Gabon. Un exemplu concret este valorificarea subproduselor: negocierea exportului de gheare de pasăre în Vietnam sau de stomace și intestine în Muntenegru permite producătorilor români să vândă produse care au cerere mică în UE, dar valoare mare în alte regiuni. Asta înseamnă bani în plus în lanțul economic și o utilizare eficientă a producției”, a explicat Alexandru Bociu.

Președintele ANSVSA susține că, după 2021, s-au făcut progrese majore în ceea ce privește accesarea piețelor globale dificile și trecerea de la exportul de materie primă la cel de produse cu valoare adăugată.

„La începutul perioadei, în 2021, eforturile erau mai mult pe proximitate. Progresul major a fost accesarea piețelor globale dificile: semnarea protocoalelor cu China (pentru lactate și pește), deschiderea pieței din Vietnam, finalizarea cu succes a unor audituri exigente din Israel, Cuba și Uzbekistan, plus consolidarea în lumea arabă - de la exporturi de bază la produse mai complexe în Emiratele Arabe Unite, Maroc, Algeria și Tunisia”, a mai precizat Bociu.



Datele prezentate de șeful ANSVSA pentru perioada 2021-2025 arată creșteri consistente pe produsele de pescuit, respectiv cel mai mare progres logistic - volumul exportat a crescut de 8 ori, de la 1.707 tone la 13.740 tone; carnea de pasăre a consemnat o creștere de 150%, susținută și de o listă de peste 15 țări noi din Africa și Asia care au acceptat certificatele românești; mierea și produsele din carne și-au dublat volumele.

„În ansamblu, bilanțul perioadei arată clar capacitatea României de a produce și livra la standarde care rezistă sub lupa auditurilor internaționale: peste 86.000 tone de produse lactate livrate, peste 62.000 tone de carne de pasăre și aproape 23 de milioane de ouă de consum, cu un impuls major spre finalul perioadei datorită pieței din Israel”, a subliniat oficialul ANSVSA.

În opinia sa, trecerea de la exportul de materie primă la produse cu valoare adăugată este esențială, pentru că progresul nu înseamnă doar volume mai mari, ci și diversificare.

„Am negociat și susținut exportul de produse lactate și produse compuse pe piețe exigente, precum EAU și Brazilia. În paralel, subprodusele - gheare, aripi, stomace, membrane - au devenit un avantaj economic în piețe ca Vietnam sau Muntenegru. Practic, transformăm produse cu cerere scăzută în UE în profit net pentru industria românească”, a punctat el.

România, lider european la exportul de animale vii

În ceea ce privește exporturile de animale vii, președintele ANSVSA a transmis că România și-a consolidat poziția de lider european în anul 2025, cu exporturi de aproximativ 360 de milioane de euro.

„În primele zece luni ale anului, exporturile au atins 210 milioane euro pentru ovine și 150 milioane euro pentru bovine - în total 360 milioane euro. Acești bani se traduc direct în locuri de muncă în mediul rural și într-o economie mai stabilă. Protejând sănătatea acestor animale, protejăm veniturile a mii de familii de fermieri români”, a mai spus Alexandru Bociu.

Un alt demers administrativ important, început de la debutul mandatului președintelui ANSVSA, a fost autorizarea și monitorizarea a 17 nave specializate pentru transportul animalelor vii. „Vorbim de o infrastructură critică, cu autorizații valabile până în 2030, care asigură continuitatea fluxului comercial către piețele externe”, a concluzionat șeful ANSVSA.

CITEȘTE ȘI: