EXCLUSIV | Dorel Vișan, mesaj de 8 Martie: „Pentru mame… încă se mai poate vorbi”

Într-o perioadă în care, spune el, „dispare încet-încet spiritul românesc”, actorul Dorel Vișan vorbește simplu și apăsat despre ceea ce nu se pierde: mama. Pornind de la sensurile profunde ale acestui cuvânt, dar și de la rolul femeii în lume, Dorel Vișan oferă un mesaj direct, fără ocolișuri, într-un interviu pentru Monitorul de Cluj.

Actorul Dorel Vișan. Foto: arhivă monitorulcj.ro

“Pentru alte lucruri nu mai pot conversa cu România, nu se mai poate conversa. Dar pentru mame… încă se mai poate vorbi.” a declarat Dorel Vișan pentru Monitorul de Cluj

Pe lângă activitatea sa remarcabilă în teatru și film, Dorel Vișan este și poet, iar printre poeziile sale se regăsesc texte despre copilărie și mamă. Realizarea acestui material a pornit de la textul „Casa zilei de mâine”, o poezie despre trecerea timpului și legătura dintre generații, în care „casa zilei de ieri”, „casa zilei de azi” și „casa zilei de mâine” devin simboluri ale trecutului, prezentului și viitorului, părintele apare ca punct de plecare, iar copilul ca direcție, ca o continuare firească a vieții.

„Între casa zilei de ieri / Şi casa zilei de azi / Am făcut o cărare / Şi-am semănat brazi. / Între casa zilei de ieri / Şi casa zilei de mâine / Am făcut cărare / Şi-un cuptor de pâine. / Cu pâine caldă-ndestulătoare / Am pornit spre casa zilei de mâine / Şi-am văzut cu mirare / Că nu-mi aparţine. / În casa zilei de ieri / Stăteam toţi în cuvânt şi-n tăceri, / În casa zilei de azi / Stau doar eu, cuc printre brazi. / În casa zilei de mâine / Stau copiii mei / În acelaşi cuvânt şi-n tăceri / Din casa zilei de ieri. / Eu sunt arcul, / Ei sunt săgeata, / Acesta-i jocul / De-a mama şi de-a tata. / Eu sunt statornicia, / Ei sunt mişcarea, / Acesta-i jocul de-a lupul / Şi de-a marea. / Sunt ai mei / Şi nu sunt ai mei, / Acelaşi trup / În mine şi ei. / Acelaşi trup, / Dar alt suflet în noi, / Săgeata şi viaţa / Nu mai vin înapoi.” poezie integrală: „Casa zilei de mâine”, de Dorel Vișan

La rândul său, actorul ne-a spus că există o poezie și mai potrivită pentru acest subiect, o poezie despre mamă, intitulată: „N-am decât vise, Doamne”, pe care o regăsim în volumul „Cântece pentru glas și toacă”, semnat de acesta.

„Mama este cea care te poartă și te face”

Actorul conturează figura mamei ca fiind esența vieții și a iubirii necondiționate, cea care dă naștere, crește și protejează. În viziunea sa, legătura dintre mamă și copil este una profundă și indestructibilă, iar ideea abandonului este asociată mai degrabă cu situații excepționale, care ascund suferințe nespuse. Pentru a ilustra această relație, Dorel Vișan face trimitere la celebra judecată a regelui Solomon, subliniind că adevărata mamă este cea care pune viața copilului mai presus de orice.

Valentina Prelipcean: Domnule Vișan, dacă ar fi să descrieți mama, care ar fi cuvintele potrivite?

„Mama..

Mama este, cum se zice la țară, cea care te poartă și te face. Mama e cea care te îngrijește, te crește și te iubește cu adevărat. Deci, rare sunt mamele care pot să-și părăsească copiii. Acolo este o problemă ascunsă, care trebuie discutată. Nicio mamă nu își părăsește copilul. Știi povestea aceea a lui Solomon, cu două mame care fiecare spunea că acel copil este al ei? Solomon o întreabă pe prima: „E copilul tău?” „Da.” O întreabă pe cealaltă: „E copilul tău?” „Da.” Atunci spune: „Nu am decât să-l tai în două și să vă dau la fiecare câte o parte.” Și una dintre femei a zis: „Nu, nu-l tăiați, dați-i-l ei.” Aceea era mama adevărată. Asta pot să spun despre mamă…” a declarat Dorel Vișan pentru Monitorul de Cluj

Femeia, între creație și continuitatea vieții

În ceea ce privește esența femeii, actorul o definește ca parte fundamentală a echilibrului dintre cele două principii care dau naștere vieții. În viziunea sa, femeia și bărbatul sunt complementari, însă femeia este cea care poartă și aduce pe lume viața. Deși ambii părinți contribuie la nașterea copilului, Vișan subliniază rolul central al mamei, evidențiind certitudinea legăturii biologice dintre mamă și copil, în contrast cu incertitudinea paternității.

VP: Ce înseamnă în esență, femeia, dincolo de roluri, dincolo de timp?

„Femeia înseamnă completarea bărbatului. Așa a făcut Dumnezeu: „și a făcut Dumnezeu bărbat și femeie”. Viața, care vine de departe, nu poate exista decât prin bărbat și femeie. Cele două celule, unindu-se, dau naștere vieții. Femeia este cea care poartă viața și o naște. Viața o dau amândoi, și tatăl, și mama, dar copilul crește din celula mamei, nu din numele tatălui. Și totuși, așa s-a statornicit, ca el să poarte numele tatălui. Deși, dacă e să vorbim între noi, mama este sigură… mama este sigură. Tatăl, niciodată nu e sigur.” a declarat Dorel Vișan pentru Monitorul de Cluj

Un singur gând pentru femei: să fie cu adevărat mame, fiice, surori și iubite

VP: Dacă ați putea transmite un singur gând tuturor mamelor și femeilor, astăzi, care ar fi acela?

„Am un singur gând: să fie sănătoase, să fie calde și darnice și să fie… ceea ce se numește cu adevărat mamă, soră, fiică, iubită sau prietenă.” a declarat Dorel Vișan pentru Monitorul de Cluj

Într-o lume în care, spune el, „nu se mai poate conversa”, Dorel Vișan rămâne fidel unor repere simple, dar esențiale: mama, limba și rădăcina. Dincolo de roluri, definiții sau vremuri, mama rămâne punctul de plecare al fiecăruia dintre noi. Acel loc în care viața începe și, poate, singurul despre care încă mai știm să vorbim fără să ne pierdem sensul.

