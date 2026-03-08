„Școala viitorului” va fi construită într-o comună din Alba și costă 10 milioane €

„Școala viitorului” costă 10 milioane de euro și va fi construită într-o comună din județul Alba. Primele cărămizi au fost deja puse.

Viitoarea școală a „viitorului” din comuna Ciugud, județul Alba, costă 10 mil. euro | Foto: Facebook, Primăria comunei Ciugud

Proiectul „Școala Viitorului” a fost lansat, sâmbătă, 7 martie 2026, în comuna Ciugud, județul Alba, unde va fi construită o nouă școală, investiția estimată la peste 10 milioane de euro care urmează să fie susținută de administrația locală și de comunitate.

Potrivit autorităților locale, noua unitate de învățământ va fi ridicată pe un teren de aproximativ 15 hectare din centrul comunei și va face parte dintr-un complex educațional și sportiv care va include, pe lângă școală, o bază sportivă, o sală de sport, un bazin de înot și un parc.

„Peste 500 de oameni, elevi, părinți, bunici și cadre didactice, au participat, sâmbătă (7 martie 2026 - n. red.), la momentul simbolic prin care comunitatea din Ciugud a lansat proiectul de construire a noii școli, o școală care va fi smart (deschisă predării digitale), verde (independentă energetic), adaptată oricărei persoane cu dizabilități, dar mai ales orientată spre dezvoltarea unor noi metode de predare pentru învățământul din mediul rural. Participanții s-au adunat pe pășunea din centrul comunei, un spațiu de 15 hectare pe care va fi construit un complex educațional și sportiv: școală, bază sportivă, sală de sport, bazin de înot și un parc cu arbori autohtoni. Cu toții au îmbrățișat simbolic conturul clădirii, iar copiii au clădit un zid din cărămizi, acestea urmând să se regăsească în zidurile viitoarei școli', se arată într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.ro.

Sub sloganul „Pune o cărămidă pentru școala de la țară!”, administrația locală, școala și comunitatea din Ciugud își propun să strângă, printr-o campanie publică, o mare parte din suma necesară construcției noii școli.

Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a declarat că investiția este necesară deoarece actuala școală a devenit neîncăpătoare, în contextul creșterii numărului de elevi.

„Primele cărămizi le punem noi, administrația și comunitatea, iar apoi ne dorim să atragem alături de noi donatori care cred în viitorul școlii din satul românesc. Fără să fim lipsiți de modestie, Ciugudul a demonstrat, în 2019, că se poate face excelență și în școala de la țară prin deschiderea primei școli smart din mediul rural din România. Prin noua școală vrem să facem mai mult: să oferim un spațiu modern pentru educația copiilor noștri, să stimulăm implicarea mediului privat în proiecte publice, dar mai ales să construim un model de școală pentru viitorul învățământului din mediul rural. Educația este temelia societății și niciodată nu este prea mare o investiție în educație deoarece, în timp, se întoarce în comunitate înzecit”, a declarat primarul Gheorghe Damian, conform comunicatului menționat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: