Crosul Divelor la Cluj. Femeile au alergat pe malul Someșului pentru o cauză caritabilă. Cum puteți dona?

Mai multe doamne și domnișoare au ieșit la alergat în Cluj-Napoca, la Crosul Divelor, pentru o cauză caritabilă.

Divele din Cluj au alergat pentru o cauză nobilă | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca

Doamnele și domnișoarele au alergat pe malul Someșului, în Cluj-Napoca, sâmbătă, 7 martie 2026.

„Crosul Divelor: mișcare, culoare și energie la Cluj-Napoca. Astăzi (7 martie 2026 - n. red.) la Cluj-Napoca s-a desfășurat ediția a 11-a «Crosul Divelor», a transmis Primăria Cluj-Napoca.

Astfel, malul Someșului s-a tranformat într-o pistă de alergare dedicată tuturor femeilor. Mai mult decât mișcare, acest eveniment a însemnat și sprijin pentru comunitate, astfel încât doamnele și domnișoarele au alergat pentru o cauză caritabilă.

Cum puteți dona?

„Alex Mâță este unul dintre noi, un alergător cu peste 10 ani de experiență, un om activ și plin de viață, un om care a știut mereu ce înseamnă disciplina, rezistența și pașii făcuți cu sens. Pentru Alex, alergarea nu mai este despre timp. Este cea mai grea cursă a vieții lui, purtată sub un diagnostic crunt: adenocarcinom de glande salivare, o formă rară de cancer, cu metastaze la coloana vertebrală. Singura șansă reală pentru el, este accesul la un studiu clinic în SUA, un drum extrem de costisitor, cu sume estimate la aproximativ 200.000 de dolari o povară imposibil de dus singur.

Alex nu cere compasiune. În cadrul Crosului Divelor am alergat pentru el. Pentru un om care a învățat să lupte kilometru cu kilometru și care refuză să renunțe, chiar și atunci când viața i-a pus cea mai grea barieră în față. Fiecare pas, fiecare înscriere, fiecare gest de susținere înseamnă mai mult timp, mai multă speranță, mai multă viață pentru Alex”, au transmis organizatorii crosului.

Divele au alergat în Cluj-Napoca pentru Alex Mâță, diagnosticat cu o formă rară de cancer | Foto: runnersclub.ro

Pe 7 Martie 2026, comunitatea a alergat pentru el.

Pentru donații suplimentare:

RO74BTRLRONCRT0152075701

Mata Georgiana Maria

