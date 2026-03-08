Clujeanca „Mama Mo”, militarul român care a cucerit inimile tinerilor soldați din Africa

Într-o misiune militară din Africa, o clujeană a primit o poreclă neaşteptată: „Mama Mo”.

Clujeancă Monica Lămășanu poartă un loc special în inima africanilor | Foto: Facebook, Armata României

Femeia nu a primit poecla pentru gradul pe care îl purta, ci pentru grija pe care a avut-o faţă de nişte tineri militari afl aţi la început de drum. Este povestea locotenent-colonelului Lămăşanu Monica, şefa Centrului Secundar de Învăţare Limbi Străine Cluj-Napoca, potrivit unei postări publicate astăzi, duminică, 8 martie 2026, pe pagina de Facebook Armata României.

În luna iunie 2024, a spus „da” unei noi provocări: aceea de a merge în misiune în Republica Centrafricană.

Era o misiune specială, pentru că România prelua pentru a doua oară comanda misiunii, în persoana generalului de brigadă Nicolae Oros.

„Domnul general mi-a spus că are nevoie de mine şi am răspuns fără ezitare: «da». Nu înainte însă de a mă sfătui cu familia mea: soţul, fi ica mea şi, desigur, părinţii mei. Ei au fost cei care m-au susţinut nu doar în momentul luării deciziei, ci pe întreaga durată a misiunii. Aşa am ajuns în Africa. Era o lume nouă şi un tip de misiune diferit de tot ceea ce trăisem până atunci. Noi obiective, noi riscuri, emoţii intense”, povestește Monica.

Clujeanca le-a gătit mâncare românească africanilor

Mandatul misiunii se sprijinea pe doi piloni esenţiali: consilierea strategică a autorităţilor centrafricane în domeniul securităţii şi dezvoltarea leadershipului în rândul tinerilor lideri militari centrafricani. Acest al doilea pilon presupunea redeschiderea şcolii de subofiţeri, dar şi a celei de ofiţeri. Într-o primă etapă, misiunea a reuşit redeschiderea şcolii de subofiţeri şi începerea cursurilor primei promoţii, în decembrie 2024. Prima promoţie era formată din 50 de elevi, tineri hotărâţi să construiască viitorul armatei lor. Posibilităţile logistice erau însă limitate. Aşa că, împreună cu căpitanul Cîrjescu Mihai şi caporalul Gheorghe Cristian, locotenent-colonelul Lămăşanu le-a gătit, ori de câte ori a putut, mâncare românească: gulaş, ciorbe sau iahnie de fasole.

De aici s-a născut şi porecla ei: „Mama Mo”, „Maman Monica”, „Mama Monica”.

„Era felul lor simplu şi sincer de a-şi exprima recunoştinţa. În peisajul militar local, şi chiar în cadrul misiunii, nu existau prea multe fi guri materne. A fost extrem de onorant pentru mine. I-am îndrăgit pe aceşti tineri. În ei vedeam o şansă reală pentru viitorul armatei centrafricane”, a povestit Monica Lămăşanu.

