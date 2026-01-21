Amenzi de mii de lei și sancțiuni pentru angajatorii din Horeca, la Cluj: contracte neînregistrate, documente lipsă și absența echipamentelor de protecție, printre neregulile constatate

Zeci de angajatori din Horeca au fost vizați de controale, la Cluj, iar Inspecția Muncii a împărțit amenzi.

Săptămâna trecută, zeci de anagajatori din Cluj, din domeniul Horeca, au fost vizați de controalele efectuate de Institutul Teritorial de Muncă (ITM) Cluj.

Un angajator a fost sancționat cu amendă în valoare de 5.000 de lei, iar în alte cazuri au fost dispuse măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

În cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, săptămâna trecută, ITM Cluj a verificat 26 de angajatori pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, de către angajatorii care desfășoară activități în domeniile hoteluri și alte facilități de cazare, restaurante și alte activități de servicii de alimentație.

În urma verificărilor efectuate în teren, un angajator a fost sancționat cu amendă în valoare de 5.000 de lei, pentru netransmiterea încetării unor contracte individuale de muncă în Reges Online.

De asemenea, la un număr de 13 angajatori au fost dispuse un număr de 20 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate, în domeniul securității și sănătății în muncă, măsuri cu termene certe de ducere la îndeplinire.

Neacordarea echipamentelor individuale de protecție tuturor lucrătorilor, semnalizări de securitate incomplete, lipsa lucrătorilor desemnați și instruiți pentru acordarea primului ajutor, efectuarea unor evaluări incomplete a riscurilor din unitate au fost câteva dintre neregulile constatate.

În cadrul verificărilor, unii dintre angajatori nu au prezentat toate documentelor solicitate de către inspectorul de muncă, în vederea efectuării controlului, motiv pentru care au fost sancționați.

Controalele efectuate în ultimii ani în domeniul securității și sănătății în muncă au evidențiat faptul că lucrătorii din domeniile țintă ale campaniei sunt expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare la locul de muncă.

„Din cauza caracterului sezonier al acestor activități, angajatorii din domeniul turismului, alimentației publice și comerțului, au tendința de a minimaliza riscurile existente, privind securitatea și sănătatea în muncă”, informează ITM Cluj.

Scopul campaniei vizează creșterea gradului de conștientizare, atât a angajaților cât și a angajatorilor, în ceea ce privește necesitatea aplicării și respectării la locul de muncă a legislației specifice în domeniul securității și sănătății în muncă.

Foto: depositphotos.com

