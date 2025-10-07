Amenzi de 18.000 de lei la brutării din Cluj pentru lipsă de autorizație și angajați fără echipament de protecție. Ce alte nereguli au mai fost găsite?

Zeci de brutăririi din județul Cluj au fost controlate de ITM la finalul lunii septembrie și început de octombrie, iar amenzile date au fost de 18.000 de lei.

ITM Cluj a amendat mai multe brutării din Cluj pentru nereguli | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

În perioada 29.09.2025 - 03.10.2025 Inpectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Cluj a desfășurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, de către angajatorii care desfășoară activități în domeniul „industria alimentară”.

Campania ITM a vizat identificarea și verificarea agenților economici, care activează în domeniul „fabricare produselor de brutarie si a produselor făinoase”

Amenzi de 18.000 de lei date de ITM Cluj la mai multe brutprii din județ

Cu ocazia acestei campanii, ITM Cluj a efectuat controale la un număr de 20 de angajatori din judeţul Cluj și s-au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum total de 18.000 de lei.

Astfel, au fost aplicate un număr de patru amenzi pentru:

nepurtarea echipamentelor individuale de protecție;

lipsa instruirii corespunzătoare în domeniul securității și sănătății în muncă;

lipsa verificării tehnice a echipamentelor de muncă;

lipsa apărătorilor de protecție la echipamentele de lucru în mișcare.

La un angajator a fost dispusă sistarea a trei echipamente de muncă, care nu aveau autorizație ISCIR.

Alte deficiențe constatate de ITM Cluj au fost:

cabluri electrice nefixate corespunzător, lăsate pe pardoseală;

lipsa evaluării la toate activitățile desfășurate

temperatură ambientală necorespunzătoare

semnalizare de securitate și sănătate în muncă necorespunzătoare.

Potrivit sursei citate, pentru toate deficiențele constatate au fost dispuse măsuri de remediere, cu termene certe de ducere la îndeplinire.

