Monstruosul pact dintre politic și justiție pentru a bloca anchetele de mare corupție. Crin Bologa: „De la Cotroceni mi s-a spus că «oamenii politici au nevoie de liniște»”.

Fostul procuror-șef al DNA vorbește deschis despre așa-numitul „pact de liniște” între politic și justiție, cerut de fostul președinte Klaus Iohannis în perioada modificărilor legilor Justiției. „Se urmărea ștergerea trecutului dosarelor instrumentate și blocarea funcționării Justiției”, spune Crin Bologa.

Pactul care a oprit anchetele de mare corupție

În cadrul unei dezbateri dedicate justiției și securității naționale, la care au participat foștii magistrați clujeni Andrea Chiș și Cristi Danileț, desfășurată vineri la Facultatea de Studii Europene a UBB, procurorul-șef DNA din perioada 2020-2023 a făcut o serie de dezvăluiri despre culisele realizării și adoptării unor prevederi legale care au afectat grav structura și funcționarea statului român, notează Spotmedia.ro

Dezvăluirile au fost făcute în aceeași zi în care Curtea Constituțională a României (CCR) amâna pentru a patra oară decizia privind pensiile magistraților.

În prezentarea sa, Crin Bologa a vorbit de „pactul de neagresiune” între puterea politică și puterea judecătorească, în detrimentul cetățenilor.

Fostul procuror-șef DNA a amintit că atât în 2016, cât și în 2022, legile Justiției au fost modificate în mod opac, în afara dezbaterii publice, în centre de reflecție, în realitate consultări ilegale, în cercuri închise, la care au participat magistrați, oameni politici și oameni de afaceri.

A existat un „efort coordonat de a subordona instituții independente unor interese de grup”, a declarat Crin Bologa în prezentarea sa de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.

În acele grupuri de reflecție „se urmărea ștergerea trecutului dosarelor instrumentate și blocarea funcționării Justiției”, a mai spus procurorul, potrivit sursei citate.

Mesaje pe telefon pentru parlamentari înainte de vot

În 2022, cu câteva săptămâni înainte de a fi adoptat în Parlament pachetul legislativ pentru Justiție, care avea ca scop declarat ridicarea MCV (Mecanismul de Cooperare și Verificare) pentru România, Crin Bologa, din postura de procuror-șef al DNA, a avut discuții cu mai mulți oameni politici de la partidele parlamentare, îngrijorat că prevederile propuse reprezentau în realitate „un regres în ce privește statul de drept și al independenței Justiției”.

Bologa își amintește că le-a explicat „cât de nociv poate fi dacă se aplică acele prevederi”.

În acea perioadă „am fost în Comisia Juridică a Parlamentului. Acolo, am crezut că i-am convins de pericol, dar când venea momentul votului, membrii comisiei primeau un mesaj pe telefon și se vota cu totul altceva”, a declarat fostul procuror-șef DNA.

„Oamenii politici au nevoie de liniște”

În contextul dezbaterilor defectuoase din Parlament și opoziției liderilor politici ai marilor partide, Crin Bologa a solicitat o audiență la Palatul Cotroceni.

„Am fost la Palatul Cotroceni. I-am explicat (președintelui – n.red.) tot ceea ce se întâmplă.

Mi-a spus, mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște, indiferent ce se întâmplă… Vă spun doar ceea ce poate fi dovedit”, a declarat Crin Bologa în fața audienței, potrivit Spotmedia.ro

Cuvintele respective au fost rostite de Klaus Iohannis, președintele României de atunci.

„Ce a favorizat acest regres al statului de drept și al independenței Justiției din România? Un fost președinte al statului pasiv și captiv al grupurilor de interese”, a explicat fostul procurer-șef al DNA, Crin Bologa.

