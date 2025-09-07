Clujenii pot circula 90 de minute cu același bilet. Ce propune Compania de Transport?

CTP propune mai puține tipuri de bilete și abonamente în Cluj-Napoca. Mai exact dorește să reducă numărul de titluri tarifare de la 26 la 15.

Noi tarife pentru transportul public din Cluj-Napoca|Foto: Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

În luna iulie, Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunța scumpirea biletelor și abonamentelor în municipiu.

CITEȘTE ȘI:

CTP preciza că prețul acestora nu a mai crescut de trei ani, iar majorarea prețurilor a intrat în vigoare de la 1 august.

În 3 septembrie 2025, CTP a revenit și propune o grilă mai optimizată de bilete și abonamente.

Compania de Transport Public dorește reducerea de la 26 de titluri tarifare în prezent la 15 titluri tarifare (9 titluri tarifare noi + 6 titluri tarifare actuale).

Practic rămân șase tipuri de abonamente și bilete din cele de acum. În plus vor mai fi și alte nouă tipuri noi.

Noile tipuri de abonamente și bilete propuse de CTP

Bilet 90 de minute, preț 4 lei Abonament 24 ore, preț 12 lei Abonament 72 ore, preț 30 lei Abonament săptămânal, pret 40 lei Abonament lunar, preț 130 lei Abonament lunar urban + metropolitan, preț 250 lei Abonament 6 luni, preț 650 Abonament 1 an, preț 1.250 lei Abonament lunar protecție socială, preț 100 lei

În prezent, CTP are în grilă un bilet de timp de 60 de minute, care costă șapte lei, mai scump cu un leu de la 1 august 2025. Acesta va fi înlocuit de biletul de 90 de minute, care va costa 4 lei, mai ieftin față de cel de 30 de minute și cel de 60 de minute.

„Cu acest bilet de 90 de minute, călatorii vor putea schimba multiple mijloace de transport (autobuze, troleibuze, tramvaie) pe oricare din liniile de pe raza municipiului Cluj-Napoca - timp de 90 de minute din momentul validării. Înlocuieste din planul tarifar actual biletul de 1 călătorie, preț 3,50 lei, biletul urban 30 minute (valabil între prima și ultima călătorie), preț 3,50 lei și biletul urban 60 minute (valabil între prima și ultima călătorie), preț 7 lei. Se observă o creștere majoră a mobilității acestui titlu tarifar nou, cu el se vor putea efectua multiple călătorii (față de 1 călătorie cu biletul actual), precum și o perioadă de 90 de minute superioară biletelor actuale de 30 minute, respectiv 60 minute. De asemenea marchează o simplificare a planui tarifar actual (3 titluri tarifare se înlocuiesc cu 1 titlu tarifar)”, se arată în comunicatul CTP.

Inițiativa este lăudată de Alexandra Oană, consilier local din partea USR Cluj.

„O altă bilă albă pentru CTP este deschiderea spre dialog. Pentru prima dată, CTP pune grila în dezbatere publică, în loc să o anunțe pur și simplu. E un mare plus, care sper să devină o practică obișnuită”, a transmis Alexandra Oană, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Clujenii, invitați să-și spună părerea despre noile tarife CTP

Aceasta a mai fost implicată în chestiuni legate de transportul în comun din Cluj, precum propunerea mai multor linii de transport de noapte în Cluj. Măsura a fost adoptată în 2023, când s-a trecut la trei linii de noapte în Cluj-Napoca, în loc de una.

Actuala propunere a CTP este în consultare publică, iar opiniile, sugestiile sau propunerile pot fi trimise pe adresa CTP: sugestii@ctpcj.ro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: