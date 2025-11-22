Primăria Cluj-Napoca se consultă cu cetățenii cu privire la noile tarife pentru transportul în comun! Află unde îți poți spune părerea.

Primăria din Cluj vrea să introducă noi taxe privind transportul în comun din oraș, însă ține cont și de părerea cetățenilor.

În acest sens, Primăria a făcut o postare pe rețelele de socializare în care încurajează cetățenii să-și exprime opinia cu privire la noile tarifuri pe care dorește să le implementeze.

„Consultare publică: Noi tarife pentru transportul public în municipiul Cluj-Napoca

Lista noilor bilete și abonamente propuse:

- Bilet 90 de minute: 4 lei;

- Abonament 24 ore: 12 lei;

- Abonament 72 ore: 30 lei;

- Abonament săptămânal: 40 lei;

- Abonament lunar, preț 130 lei;

- Abonament lunar urban + metropolitan: 250 lei;

- Abonament 6 luni: 650 lei;

- Abonament 1 an: 1.250 lei;

- Abonament lunar protecție socială: 100 lei.

Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, proiectul de hotărâre privind propunerea de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport public local de călători, practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

În acest sens, până la data de 2 decembrie 2025, persoanele interesate sunt invitate să transmită propunerile, sugestiile sau opiniile la consultarepublica@primariaclujnapoca.ro ori să înregistreze adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr. 7, sau la orice primărie de cartier.

Obiectivul Primăriei este ca transportul în comun din oraș să fie din ce în ce mai eficient, în concordanță cu așteptările clujenilor și să reprezinte o alternativă la mașina avantajoasă pentru locuitorii municipiului și pentru turiști.

După încheierea perioadei de consultare, proiectul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Cluj-Napoca”, au scris aceștia pe Facebook.

