Soluții pentru traficul infernal din Florești spre Cluj-Napoca: CTP propune o bandă doar pentru autobuze pe str. Eroilor și 2 linii noi.

Traficul de dimineață din Florești spre Cluj-Napoca nu este o noutate, ci o mare problemă. Astfel, Compania de Transport Public propune o soluție, deocamdată temporară, pentru fluidizare.

Traficul din Florești spre Cluj-Napoca este „foarte aglomerat”, în special în diminețile de luni până vineri, iar acum, odată cu demararea lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență și la Centura Metropolitană Cluj, tronsonul 1 care face legătura cu Floreștiul, situația s-a înrăutățit.

Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca S.A. a venit cu propuneri de soluții pentru fluidizarea traficului în limita posibilităților.

Chiar dacă CTP a suplimentat de mai multe ori mijloacele de transport care deservesc comuna Florești, nu s-a observat vreo îmbunătățire, deoarece, toate autobuzele rămân blocate în traseu și în mod deosebit pe străzile Eroilor și Cetății spre str. Avram Iancu.

Traficul afectează atât cetățenii cât și CTP Cluj: Pierderi mari din cauza flotei blocate cu 4.000 de călători în minim 40 de autobuze

„Au fost introduse curse suplimentare până la sensul giratoriu, pentru a prelua fluxul de călători de pe strada Avram Iancu fără a mai urca în Cetatea Fetei. Disfuncționalitățile în programele de circulație au umplut stațiile de călători nemulțumiți. Aceștia urcă în primul autobuz venit, deja supraaglomerat, iast celelalte autobuze care îl succed circulă goale în spatele lui.

Pe lângă nemulțumirea călătorilor care întârzie la serviciu și școli, CTP Cluj-Napoca înregistrează pierderi foarte mari având flota blocată zilnic în Florești la orele de vârf. Costurile de exploatare au crescut de patru ori în perioada de blocaje. În fiecare zi, la ora de vârf sunt alocate minim 40 de autobuze cu o capacitate de aproximativ 3.500/4.000 călători, care staționează cu zecile de minute în trafic. Alte 8 autobuze sunt blocate în trafic cu elevi. Spre exemplu, în săptămâna 8-12 septembrie distanța dintre Cetatea Fetei și Cluj-Napoca s-a parcurs în 2 ore. Timpul mediu de trafic alocat pentru acest traseu în condiții normale este de 31 minute. Distanța între Cetatea Fetei și Primăria Florești s-a parcurs într-o ora”, a explicat CTP Cluj situația, într-o postare pe pagina de Facebook a companiei.

Soluție pentru traficul infernal din Florești spre Cluj-Napoca: Bandă dedicată pentru autobuze

Astfel, ieri, luni 15 septembrie 2025, reprezentanții CTP Cluj-Napoca au avut o întâlnire cu reprezentanții Primăriei Florești și Poliției Locale Florești, în cadrul căreia a fost prezentată o soluție tehnică care se poate aplica pe termen scurt.

„Din punctul nostrul de vedere ca transportatori, respectiv eliminarea blocajului autobuzelor pe strada Eroilor. Lățimea carosabilului pe strada Eroilor permite trasarea a trei benzi de circulație. Astfel, propunem ca banda de mijloc să fie de coborâre pentru autovehicule, banda din dreapta de urcare, comună autovehicule și BUS, iar banda din stânga de coborâre specială BUS. Aceasta poate fi realizată prin marcaj rutier, precum și separată prin stâlpișori de plastic. Scoaterea mijloacelor de transport din coloana blocată ar atrage o mare parte din pasagerii autoturismelor spre transportul în comun. Acest lucru ar duce implicit la scăderea valorilor de trafic pe acest sector de drum. Propunerea se află în analiza și sperăm să fie pusă în aplicare după găsirea soluțiilor pentru inconveniențele care ar rezulta prin instituirea noilor reguli de circulație (conform Politiei Locale, noul marcaj ar îngreuna intrarea la supermarket LIDL)”, a propus Compania de Transport Public.

Noi linii de transport și autobuze electrice în Florești

CTP împreună cu Primăria Florești au demarat procedurile de înființare a două noi linii de transport în comun. O linie de transport în comun va avea traseul pe:

strada Răzoare,

str. Crizantemelor,

str. Sub Cetate,

parcul Baza Sportivă Florești.

Cea de-a doua linie va deservi cu microbuz locuitorii comunei de pe strada Pădurii.

CTP mai precizează că în perioada următoare vor fi alocate în Florești și autobuze electrice articulate.

