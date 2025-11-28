Ionuț Moșteanu și-a dat DEMISIA din funcția de ministru al Apărării. Cine va fi interimar?

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia din funcție, vineri, 28 noiembrie 2025, pe fondul scandalului lega de CV-ul său.

Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării | Foto: Facebook, Ionuț Moșteanu

Ionuţ Moşteanu anunţă că îşi depune demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale.



Ministrul Apărării după demisie: „România şi Europa sunt sub asaltul Rusiei”

„Mi-am depus astăzi demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale. Am discutat cu preşedintele, cu premierul, cu preşedintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR şi le mulţumesc pentru susţinere şi încredere. Fac acest gest cu asumare şi respect faţă de Armata Română. România şi Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră naţională trebuie apărată cu orice preţ. Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara”, scrie Moşteanu, vineri, 28 noiembrie 2025, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El le-a mulţumit colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni. Totodată, subliniază că în cele cinci luni de mandat şi-a respectat jurământul făcut cu mâna pe Biblie.

„Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată şi mai bine înzestrată. Şi am făcut asta în fiecare zi - am întărit relaţiile cu aliaţii, am urmărit şi accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieţilor deştepţi cu interese în domeniu, am îmbunătăţit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria. Vă mulţumesc pentru încredere, pentru mesaje şi pentru răbdare. Mulţumesc şi familiei mele pentru susţinerea necondiţionată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul”, precizează Moşteanu.

Reprezentantul USR adaugă că a făcut acest pas „cu toată conştiinţa unui om care iubeşte ţara” pe care o serveşte.

„Şi un gând despre viitor - România este prinsă între unii care au capturat-o şi sunt mufaţi la banii publici şi unii care vor să îi dea foc şi să o abată de la parcursul proeuropean şi euro-atlantic. La mijloc sunt câţiva oameni buni (buni, nu perfecţi) care ţin echilibrul şi direcţia corectă - Nicuşor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme. Ei merită în continuare sprijinul şi încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum. Dumnezeu să ocrotească România!”, a transmis Ionuţ Moşteanu.

Cine va fi ministru interimar al Apărării?

Premierul Ilie Bolojan a transmis, vineri, că a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, şi că îl propune interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruţă.



„Am luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale şi vicepremier al Guvernului României. Îi mulţumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului. Îi voi propune preşedintelui României ca interimatul funcţiei să fie asigurat de domnul Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului”, a anunţat prim-ministrul, într-un mesaj publicat pe site-ul Executivului.

O investigație Libertatea, citată de g4media.ro a arătat că ministrul Ionuț Moșteanu a ocupat, în 2015 - 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor, și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legislației în vigoare la momentul respectiv, studii superioare. Studiile superioare pe care șeful MApN le-a declarat în CV, în perioada respectivă, constau în diploma de la o universitate privată, diplomă pe care ulterior și-a scos-o din biografiile oficiale. La rândul ei, universitatea afirmă că nu l-a avut pe Moșteanu student.

