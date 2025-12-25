Mai rău ca animalele. Bărbat, pus la pământ și bătut de doi tineri, dintre care unul minor.

Scene violente pe o stradă din Huedin: un bărbat de 44 de ani a fost atacat cu un obiect contondent de doi tineri, unul dintre ei fiind minor.

Doi tineri au bătut un bărbat pe o stradă din Huedin | Foto: arhivă IPJ Cluj

În ajunul Crăciunului, polițiștii din Huedin au reținut un tânăr de 23 de ani, bănuit pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„În fapt, în data de 24 decembrie, în jurul orei 18, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe strada Fildului din orașul Huedin, se află o persoană inconștientă. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că pe fondul unui conflict spontan, un tânăr de 23 de ani, din județul Sălaj, ar fi agresat un bărbat de 44 de ani, din același județ, folosind un obiect contondent, aplicându-i mai multe lovituri. De asemenea, în conflict ar fi intervenit și un minor de 17 ani, domiciliat în județul Sălaj, care ar fi exercitat acte de violență asupra aceleiași persoane vătămate”, au declarat reprezentanții IPJ Cluj.

În urma evenimentului, bărbatul de 44 de ani a fost transportat de un echipaj medical la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Față de tânărul de 23 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.

„În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, cercetările fiind continuate sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și dispunerii măsurilor legale”, mai spun oamenii legii.

