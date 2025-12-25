Băișoara și Vlădeasa, peisaje de iarnă și risc scăzut de avalanșe. Cum va fi vremea vineri?

Joi, 25 decembrie, stratul de zăpadă măsura 8 cm la Băișoara, 1 cm la Vlădeasa și 1 cm Roșia Montană.

În Carpații Occidentali, stratul de zăpadă este relativ redus, local de 5-10 cm, iar în următoarele 48 de ore se vor mai semnala trecător ninsori slabe | Foto: Salvamont-Salvaspeo Cluj - Facebook

Meteorologii avertizează asupra unui risc moderat de avalanșe în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.800 de metri, și a unui risc redus în Carpații Orientali, în intervalul 25 decembrie, ora 20 - 27 decembrie, ora 20, potrivit informării nivometeorologice, emise joi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În Carpații Meridionali, la peste 1.800 de metri, în ultimele 36 de ore s-au înregistrat ninsori mai consistente pe versanții sudici, unde s-au depus local între 5 și 10 centimetri de zăpadă proaspătă, iar izolat până la 15 centimetri în zonele înalte. Zăpada s-a depus peste cruste de gheață, cu aderență scăzută, ceea ce favorizează alunecarea cu ușurință.

La altitudini sub 1.800 de metri, stratul de zăpadă este redus, iar riscul de avalanșe rămâne scăzut, fiind posibile doar curgeri izolate în intervalul 1.500-1.800 de metri, în special în masivele sud-vestice, unde depunerile sunt pe alocuri mai consistente. A nins și la altitudini mai joase și local va mai ninge slab în următoarele zile.

În Carpații Orientali, la peste 1.800 metri, stratul de zăpadă este relativ redus și în general stabilizat, ultimele ninsori aducând câțiva centimetri de zăpadă, peste un strat mai vechi relativ stabil.

La altitudini sub 1.800 de metri, stratul de zăpadă este de mici dimensiuni, iar în ultimele 48 de ore a nins și la altitudini joase, în strat redus, de câțiva centimetri, stratul fiind mai consistent în special la altitudini de peste 1.700 metri.

În Carpații Occidentali, stratul de zăpadă este relativ redus, local de 5-10 cm, iar în următoarele 48 de ore se vor mai semnala trecător ninsori slabe. Nu există risc de avalanșe.

Meteorologii anunță pentru următoarele zile vreme relativ rece în zonele menționate, cu ninsori slabe cantitativ și intensificări ale vântului la peste 1.800 de metri, minimele termice urmând să ajungă până la -16 grade Celsius, iar maximele la -4 grade Celsius. La altitudini sub 1.800 de metri, temperaturi minime vor fi în scădere la -12...-7 grade, iar maximele în general se vor situa între -6 și 1 grad Celsius.

„Vremea va fi relativ rece, iar cerul variabil, temporar noros. Local se vor semnala ninsori slabe, iar stratul va mai înregistra creșteri ușoare. Vântul va prezenta intensificări mai susținute în zilele de 26 și 27 decembrie, cu viteze de peste 50-60 km/h în toate masivele, temporar de 60-80 km/h în zonele înalte, viscolind ninsoarea, și cu rafale de 80-100 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură. Local se va forma ceață, asociată și cu depuneri de chiciură”, se arată in prognoza ANM pentru intervalul 25 - 27 decembrie.

