Vremea la Cluj în ultima zi din 2025. Care va fi prognoza meteo de Revelion?

Ultima zi din anul 2025 va fi una friguroasă la Cluj-Napoca.

Ultima zi din an vine la Cluj cu temperaturi negative | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

Temperatura maximă va fi minus 3 grade Celsius, miercuri, 31 decembrie 2025, la Cluj-Napoca.

În ultima zi din an, la Cluj-Napoca, temperatura minimă va fi de minus 8 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult noros, iar viteza vântului va fi de 14 metri pe secundă.

Până la ora 9.00 temperatura va fin de minus 5 grade Celsius la Cluj-Napoca, iar maxima zilei va fi în jurul orei 13.00, mai apoi, de la ora 16.00 va fi mai frig, iar spre seară temperatura va fi de minus 8 grade Celsius.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: