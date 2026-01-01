Vreme geroasă cu temperaturi negative în prima zi din an. Prognoza meteo pentru Cluj.

Maxime termice negative în prima zi din an. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru joi, 1 ianuarie|Foto: monitorulcj.ro

Joi, 1 ianuarie 2026, vremea se va menține deosebit de rece.

Temperaturile maxime se vor încadra între -5 și 5 grade Celsius, iar cele minime între -10 și 0 grade Celsius.

Cerul va fi variabil, cu înnorări în vestul, nordul și centrul țării. Temporar va ninge slab în zona Maramureșului, în Banat și Crișana, dar și în Transilvania, inclusiv în zonele montane.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, unde unde vor fi rafale de peste 90…110 km/h viscolind zăpada.

În Cluj, maxima termică va fi de -1 grad Celsius, iar minima termică va indica – 5 grade Celsius.

Vremea va rămâne preponderent închisă, geroasă, iar vântul va sufla cu intensificări în zona montană a județului.

Începutul weekendului vine cu vreme capricioasă, maxime termice pozitive, dar și cu ninsori slabe și lapoviță.

