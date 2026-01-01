La mulți ani 2026! Centrul Clujului a strălucit de Revelion. Emil Boc: „La mulți ani oriunde vă aflați dragi clujeni”.

Anul 2026 a venit, iar în centrul municipiului Cluj-Napoca, mii de oameni, de la mic la mare, s-au strâns pentru a petrece noaptea dintre ani.

Clujenii s-au strâns în Piața Unirii din Cluj-Napoca în noaptea dintre ani | Foto: Captură video Facebook - Primăria Cluj-Napoca

Clujenii au putut admira în centru, la miezul nopții, un spectacol de drone și lumini, în locul focurilor de artificii.

Pentru Revelion 2026 a fost pregătit un program cu concerte, confetti, șampanie și, pentru al doilea an consecutiv, un spectacol de drone și lumini.

Programul ultimei zile a anului 2025 a fost deschis de două trupe clujene: grupul vocal de pop-operă Anatholis, care au urcat pe scena din Piața Unirii la ora 22.00, urmat de trupa Hara la ora 23.00.

La ora 00.00, în Piața Unirii a avut loc un impresionant spectacol de drone și lumini care a marcat trecerea în Noul An. Concertele au continuat cu Score Band de la 00.15.

Cu ocazia noului an, primarul municipiului Cluj-Napoca, a transmis un mesaj.

„Dragi clujeni și români - Vă doresc la mulți ani, oriunde vă aflați. Să ne revedem cu bine și sănătoși în 2026. La mulți ani cu drag tuturor!”, a transmis Emil Boc, de Anul Nou.

Evenimentele au avut loc în cadrul de poveste creat de Târgul de Crăciun Cluj-Napoca, completat de instalațiile luminoase care îmbracă zonele pietonale ale orașului - strada Iuliu Maniu și strada Universității.

Ajunul Anului Nou, 31 decembrie, a fost ultima seară în care clujenii și turiștii s-au mai putut bucura atât de roata panoramică, cât și de bunătățile din căsuțele târgului:

produse autentice tradiționale de la producători locali

turtă dulce

cozonaci

ceai

vin fiert cu scorțișoară

o gamă largă de produse gastronomice de sezon

