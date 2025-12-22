Grav accident în județul Cluj! Doi copii și o femeie au ajuns la spital

Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit în această dimineață, în jurul orei 07.00, la un accident rutier petrecut pe autostrada A3, între municipiile Turda și Câmpia Turzii.

Foto: ISU Cluj

În accident au fost implicate două autoturisme, însă nu au existat victime încarcerate. Au fost evaluați la fața locului doi adulți și doi minori.

Ulterior, echipajul medical a transportat la spital o femeie de aproximativ 30 de ani care acuza dureri cervicale, împreună cu doi minori de aproximativ 4 ani.

La intervenție au luat parte o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, a anunțat ISU Cluj.

