  • Flux RSS
Actualitate

Grav accident în județul Cluj! Doi copii și o femeie au ajuns la spital

Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit în această dimineață, în jurul orei 07.00, la un accident rutier petrecut pe autostrada A3, între municipiile Turda și Câmpia Turzii.

Foto: ISU Cluj Foto: ISU Cluj

 

 


 

În accident au fost implicate două autoturisme, însă nu au existat victime încarcerate. Au fost evaluați la fața locului doi adulți și doi minori. 


 

Ulterior, echipajul medical a transportat la spital o femeie de aproximativ 30 de ani care acuza dureri cervicale, împreună cu doi minori de aproximativ 4 ani.


La intervenție au luat parte o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, a anunțat ISU Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în cazul accidentului de la 2 Mai, soldat cu doi morţi şi trei răniţi

Accident feroviar mortal: bărbat de 35 de ani, lovit de tren în Jucu

Accident în comuna Iara! Au intervenit o autospecială și un echipaj SMURD

Ultimele Stiri
abonare newsletter