Permisul de conducere va fi valabil 15 ani. Ce se întâmplă cu începătorii?

Permisul de conducere va fi valabil timp de 15 ani, față de 10 ani cât este acum. Totodată, carnetul de șofer fizic ar putea fi înlocuit de unul digital.

Eurodeputații au aprobat revizuirea normelor UE cu privire la permisele de conducere, care introduc dispoziții pentru șoferii începători, permisul digital și decăderea din dreptul de a conduce.

Parlamentul European a aprobat, marți, o actualizare a normelor Uniunii privind permisele de conducere. Noile norme urmăresc să crească siguranța rutieră și să reducă numărul accidentelor, în contextul în care în UE se înregistrează anual aproape 20.000 de decese din această cauză.

Noi cerințe pentru permisul de conducere

Examenul pentru obținerea permisului de conducere va trebui să includă verificarea cunoștințelor despre:

riscurile legate de unghiul mort

sistemele de asistență la condus

deschiderea în siguranță a portierelor

riscurile legate de folosirea telefonului mobil la volan

În urma mai multor solicitări ale eurodeputaților, noile cerințe privind cursurile și examenele pentru obținerea permisului vor pune un accent mai mare pe conștientizarea riscurilor legate de pietoni, copii, bicicliști și alți participanți la trafic vulnerabili.

Permis de conducere valabil 15 ani

Permisele de conducere pentru motociclete și autovehicule vor fi valabile 15 ani, statele membre vor avea posibilitatea să reducă această perioadă la 10 ani dacă permisul de conducere este folosit și ca act de identitate la nivel național. Permisele de conducere pentru camioane și autobuze vor fi valabile cinci ani. Țările Uniunii pot reduce perioada de valabilitate în cazul șoferilor cu vârsta de 65 de ani sau peste, pentru a condiționa deținerea permisului de controale medicale sau cursuri de actualizare a cunoștințelor mai dese.

Înainte de a obține primul permis de conducere sau atunci când solicită reînnoirea celui existent, conducătorii auto ar trebui supuși unui control medical, care va include testarea vederii și a stării de sănătate cardiovasculară. Țările Uniunii pot alege să înlocuiască examenul medical pentru conducătorii de autovehicule sau motociclete cu formulare de autoevaluare sau cu alte sisteme de evaluare prevăzute la nivel național.

Ce se întâmplă cu șoferii începători?

Normele UE vor stabili, în premieră, o perioadă de probă de cel puțin doi ani în cazul șoferilor fără experiență. În această perioadă, șoferii începători vor trebui să respecte norme mai stricte și vor fi supuși unor sancțiuni mai dure dacă conduc sub influența alcoolului sau dacă nu folosesc centura de siguranță sau sistemele de siguranță pentru copii.

În plus, tinerii în vârstă de 17 ani vor putea obține permisul de conducere (categoria B), dar vor putea conduce doar însoțiți de un șofer experimentat până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pentru a compensa problema lipsei de șoferi profesioniști, noile norme le vor permite tinerilor în vârstă de 18 ani să obțină permisul de conducere pentru camioane (categoria C), iar celor în vârstă de 21 de ani să obțină permisul de conducere pentru autobuze (categoria D), cu condiția să dețină un certificat de competență profesională. În lipsa acestuia, vârsta minimă pentru a conduce aceste tipuri de vehicule va fi de 21 de ani și, respectiv, 24 de ani.

Permis de conducere digital

Potrivit noilor norme, un permis de conducere digital, accesibil pe telefonul mobil, ar urma să înlocuiască treptat permisul fizic și să devină principalul format al permiselor de conducere din Uniune. Eurodeputații au garantat însă dreptul conducătorilor auto de a solicita un permis în format fizic, care ar trebui eliberat în cel mai scurt timp posibil, în general în termen de trei săptămâni.

Pentru a combate comportamentele imprudente la volan pe teritoriul altui stat membru, retragerea permisului de conducere, suspendarea sa sau restricțiile aplicate acestuia vor fi transferate țării Uniunii care l-a eliberat, astfel va fi asigurată aplicarea transfrontalieră a sancțiunilor. Autoritățile naționale vor trebui să se informeze reciproc, fără întârzieri nejustificate, despre deciziile cu privire la decăderea din dreptul de a conduce legate de infracțiunile rutiere cele mai grave. Aici sunt incluse conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, implicarea într-un accident rutier mortal sau viteza excesivă (de ex. depășirea cu 50 km/oră a limitei de viteză).

Raportoarea PE pentru permisele de conducere, Jutta Paulus (Grupul Verzilor, Germania), a declarat: „Până în 2030, noua Directivă europeană privind permisele de conducere va introduce un permis de conducere digital, oferind în același timp cetățenilor libertatea deplină de a alege între o aplicație și un card fizic. Cursurile pentru obținerea permiselor va conține mai multe elemente pentru siguranța pietonilor și a bicicliștilor. Voluntarii, cum ar fi pompierii și personalul de salvare, vor putea conduce mai ușor vehiculele de urgență, în timp ce noile norme privind formarea și recunoașterea vor face profesiile din domeniul transporturilor mai atractive și mai accesibile. Cetățenii din întreaga Europă vor beneficia în mod direct de aceste îmbunătățiri concrete.”

Raportorul PE pentru decăderea din dreptul de a conduce autovehicule, Matteo Ricci (S&D, Italia), a subliniat: „Astăzi facem un important pas înainte pentru îmbunătățirea siguranței rutiere. introducerea unor criterii mai clare și utilizate în timp util pentru suspendarea carnetului de conducere în cazul unor încălcări grave contribuie la protejarea nu numai a conducătorilor auto responsabili, ci și a întregii comunități. Un sistem mai puternic și mai eficace de monitorizare și de asigurare a respectării legislației va contribui la prevenirea accidentelor și la salvarea de vieți omenești.”

Când intră invigoare noile modificări pentru șoferi?

Noile norme vor intra în vigoare în a 20-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Țările Uniunii vor avea la dispoziție trei ani pentru a transpune aceste noi dispoziții în legislația națională și încă un an pentru a se pregăti de punerea lor în aplicare.

Normele revizuite ale UE privind permisul de conducere fac parte din pachetul legislativ privind siguranța rutieră prezentat de Comisie în martie 2023. Actualizările au ca scop îmbunătățirea siguranței pentru toți participanții la trafic și reducerea, până în 2050, a numărului de victime ale accidentelor rutiere până la un nivel cât mai apropiat de zero („Viziunea zero”).

