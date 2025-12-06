Clujenii care nu dau doi bani pe lege sau siguranța celorlalți în trafic. Se urcă la volan drogați, fără permis sau beți „mangă”.

Unii clujeni sfidează cu nesimțire legile de circulație și se urcă la volan cum au ei chef.

Unii clujeni sunt atât de „smecheri” că se urcă la volan și conduc fără permis | Foto: IPJ Cluj / Fotografie ilustrativă

Recent, doi clujeni au fost opriți în trafic, în două situații distincte, la o verificare de rutină.

În cazul amândurora s-a constata că nu aveau permis de conducere, iar unul dintre ei a fost testat pozitiv cu aparatul DrugTest.

„În data de 3 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de un tânăr de 22 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, bănuit pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În fapt, în data de 3 decembrie a.c., în jurul orei 00.35, bărbatul a fost depistat conducând un autoturism pe strada Nicolae Corcheș, în direcția DN1 E60, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul indicând prezența unor substanțe cu efect psihoactiv în organism. În urma probelor recoltate la unitatea spitalicească, au rezultat valori pozitive în ceea ce privește consumul de substanțe psihoactive”, a transmis IPJ Cluj.

Inconștiența la volan la trimis direct după gratii

Conform sursei citate, după ce inițial a fost reținut 24 de ore, bărbatul care a condus drogat și fără permis în Cluj a fost arestat ulterior pentru 30 de zile.

Al doilea bărbat fără permis a fost depistat vineri, 5 decembrie 2025.

„În jurul orei 11.30 (5 decembrie 2025 - n. red.), polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Turda - Secția 9 Poliție Rurală Turda au oprit în trafic un bărbat de 59 de ani, din comuna Ciurila, în timp ce conducea un autovehicul pe DJ107L, la intersecția cu DJ103G, în comuna Tureni.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu figurează ca deținător de permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, a mai transmis IPJ Cluj.

Beat „mangă” în Florești la volan. A făcut accident

Un alt caz similar s-a întâmplat la Florești, când un bărbat, de data asta sub influența alcoolului a făcut accident.

„În data de 3 decembrie a.c., în jurul orei 17.55, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Florești au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Eroilor, din comuna Florești.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat de 42 de ani, din comuna Florești, ar fi efectuat manevra de mers înapoi, acroșând un alt autoturism parcat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 2,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările sunt continuate sub aspectul infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, a mai precizat IPJ Cluj.

