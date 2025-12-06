Actualitate
Cum va fi vremea la Cluj de Moș Nicolae? Prognoza meteo.
La Cluj-Napoca, temperatura maxima va fi de 9 grade Celsius, sâmbătă, 6 decembrie 2025.Temperatura maximă va fi de 9 grade Celsius la Cluj-Napoca, sâmbătă, 6 decembrie 2025 | Foto: monitorulcj.ro
De Moș Nicolae, la Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge la 9 grade Celsius.
Temperatura minimă va fi de 2 grade Celsius.
Cerul va fi variabil, iar viteza vântului va fi de 14 m/s.
Până la ora 10.00, în Cluj-Napoca, temperatura va ajunge la 6 grade Celsius, iar maxima zilei va fi în jurul orei 14.00.
