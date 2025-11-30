Vreme închisă, ploi și maxime de 7 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține închisă, va ploua în majoritatea regiunilor, iar la munte se vor semnala ninsori în ultima zi de toamnă. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru duminică, 30 octombrie|Foto: monitorulcj.ro

Duminică, 30 noiembrie, în majoritatea zonelor țării vor fi precipitaţii mixte, iar la munte se vor semnala precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare, în vreme ce la altitudini de peste 1.800 m se va depune strat de zãpadã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri pe parcursul zilei în sud-estul teritoriului

Temperaturile maxime se vor situa între 2 - 13 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 şi 7 grade Celsius.

În Cluj, vremea se menține rece, cu un cer preponderent noros și șanse crescute de precipitații. Astfel, pe parcursul zilei și noaptea va cotninua să plouă, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane înalte ale județului.

Maxima termică nu va depăși 7 grade Celsius, iar minima va indica 3 grade Celsius.

Începutul săptămânii vine cu vreme la fel de capricioasă, cu șanse crescute de ploi, iar maximele termice vor varia între 6 – 8 grade Celsius.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: