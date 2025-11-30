Atac armat la o petrecere pentru copii în California: patru morți și zece răniți

Patru persoane au murit și 10 au fost rănite într-un atac armat în masă care a avut loc la petrecerea de ziua de naștere a unui copil din Stockton, California.

Cel puțin patru morți și zece răniți în urma unui atac armat în California| Foto: Depositphotos.com

Cel puțin patru persoane au murit și alte zece au fost rănite în împușcături care au avut loc sâmbătă seara în Stockton, un oraș din statul California, în vestul Statelor Unite, în timpul weekendului prelungit de Ziua Recunoștinței, conform unui anunț făcut de poliția locală, transmite duminică AFP, citată de Agerpres.ro

„Putem confirma că, în acest stadiu, aproximativ 14 persoane au fost atinse de gloanțe și că patru victime au murit”, a scris, într-un comunicat pe X, biroul șerifului din comitatul San Joaquin, a cărui capitală este Stockton.

Atac armat la o petrecere pentru copii în California: patru morți și zece răniți

Poliția a precizat că este posibil ca aceste împușcături să fie „țintite”.

Mai multe focuri de armă au fost semnalate sâmbătă seara pe o șosea din Stockton, a declarat biroul șerifului, precizând că ancheta este în curs și informațiile sunt extrem de „limitate”.

„Anchetatorii examinează toate posibilitățile (...) și lucrează pentru a stabili circumstanțele care ar fi putut conduce la această tragedie”, a mai scris poliția locală în comunicatul său.

Aceste împușcături au avut loc după un atac deliberat miercuri, în capitala federală Washington, când un cetățean afgan în vârstă de 29 de ani, refugiat în SUA din 2021, a ucis o tânără militară din Garda Națională și a rănit grav un soldat.

Cu mai multe arme de foc în circulație decât locuitori, SUA au cea mai ridicată rată a mortalității cauzate de arme de foc dintre toate țările dezvoltate.

Masacrele sunt un flagel recurent pe care guvernele americane nu au reușit până în prezent să îl combată, mulți americani rămânând foarte atașați de armele lor.

Dacă se exclud sinuciderile, cel puțin 16.700 de persoane au fost ucise cu arme de foc în 2024.

De la asasinarea în septembrie a influencerului popular în rândul tineretului conservator și trumpist, Charlie Kirk, societatea americană, extrem de polarizată, se teme de o creștere a actelor de violență politică cu armă de foc

Foto: Depositphotos.com

