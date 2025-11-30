Aproape un milion de români îşi serbează onomastica de Sfântul Andrei

Credincioșii ortodocși îl sărbătoresc, duminică, pe Sfântul Andrei, apostolul românilor. Aproape un milion de români își serbează onomastica în această zi.

Aproape un milion de români îşi sărbătoresc onomastica duminică, de Sfântul Andrei|Foto: basilica.ro

Numele de Andrei sau Andreea, precum şi derivate ale acestora sunt purtate de 986.365 de persoane care îşi sărbătoresc onomastica, duminică, de Sfântul Apostol Andrei.

Aproape un milion de români îşi serbează onomastica de Sfântul Andrei

În România, potrivit datelor oficiale, sunt 548.298 de bărbaţi cu numele de Andrei sau derivate şi 438.067 de femei cu numele de Andreea sau derivate.

Poartă numele de Andrei 515.905 de bărbaţi.

Alţii se numesc Andi – 3.274, Andreeas – 962, Andrias/Andriaş – 6, Andreiu – 262, Andrew – 747, Andrey – 345, Andries/Andrieş – 6, Andrieş/Andrieş – 41, Andru – 163, Andruşa/Andrusa – 9, Andruta/Andruţă – 22, Andras/Andraş – 10.906, Andruşca/Andruşcă -2, Andrea – 858, Andreas/Andreaş – 11.642, Andu – 146, Endre – 2.998, Ondras – 1.

Numele de Andreea este întâlnit la 349.447 de femei.

Mai sunt întâlnite derivatele Andra – 32.235, Andrada – 21.724, Andreia – 7.937, Andriana – 953, Andrusa/Andruşa – 7, Andrusca/Andruşca – 6, Andruta/Andruţa – 366, Andrea – 24.927, Deea – 433, Deia – 32.

Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, este sărbătorit de Biserica Ortodoxă în ziua de 30 noiembrie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: