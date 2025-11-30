Păstrătorii tradiției din moși-strămoși: Clujul, un spațiu al talentelor vii

De la ceterași și horitori la meșteri fierari, țesătoare și lutieri, Clujul are printre cele mai multe talente recunoscute drept „tezaure umane vii”. Sunt oameni-simbol care duc tradiția din moși-strămoși și au contribuit prin munca și dedicarea lor la păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial.

Clujul deține 17 titluri de Tezaur Uman Viu, situându-se în topul județelor cu cel mai mare număr de astfel de distincții acordate

Duminică, 30 noiembrie, este celebrată Ziua naţională a tezaurului uman viu.

Clujul are 17 Tezaure Umane Vii - oameni-simbol, care prin munca și harul lor devin repere vii ale patrimoniului cultural imaterial.

Păstrătorii tradiției din moși-strămoși: Clujul, un spațiul al talentelor vii

Tezaur Uman Viu reprezintă un titlul onorific acordat de Ministerul Culturii pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial.

Talentele tradiționale și cei care asigură transmisiunea valorilor culturale beneficiază de o zi prin care eforturile și munca lor sunt marcate în mod oficial.

Astfel, printr-un proiect de lege adoptat în aprilie 2023, ziua de 30 noiembrie a fost declarată Ziua naţională a Tezaurului uman viu.

Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene” și Consiliul Județean Cluj marchează această zi prin expoziția de fotografie „Tezaure Umane Vii ale județului Cluj”, găzduită în holul Consiliului Județean Cluj.

Expoziția „Tezaure Umane Vii ale Județului Cluj, deshisă în holul Consiliului Județean începând din 24 niembrie 2025, propune publicului o întâlnire vizuală cu deținătorii acestui titlu, adevăarate valori ale patrimoniului cultural national |Foto: Consiliul Județean Cluj- Facebook

De la ceterașii, jucăușii și horitorii din Câmpia Transilvaniei, la meșteri pricepuți din Munții Apuseni: fierar, cărbunar, geamgiu, țesătoare sau lutier, expoziția oferă publicului o călătorie prin bogatele zone etnografice ale județului, ilustrând măiestria celor care duc mai departe tradiția și definesc identitatea culturală a zonei.

17 Tezaure Umanei Vii ale județului Cluj (2012 – 2025)

Clujul deține 17 titluri de Tezaur Uman Viu, acordate din 2012 până în 2025, situându-se în topul județelor cu cel mai mare număr de astfel de distincții acordate:

Clujul deține 17 titluri de Tezaur Uman Viu, acordate din 2012 până în 2025, situându-se în topul județelor cu cel mai mare număr de astfel de distincții acordate|Foto: Consiliul Județean Cluj- Facebook

*2012 - Soporan Vasile (Frata) – horitor, rapsod popular

*2013 - Trio Transilvan „Zorile” (Mociu): Țuli Carol, Bumb Cornel, Băbuț Covaci (†2023), Alexandru Covaci – folclor instrumental

*2014 - Ciurcui Alexandru (Soporu de Câmpie, Frata) – ceteraș († 2023) și Lovász Ferenc (Vișea, Jucu de Sus) – jucăuș (†2021)

*2015 - Moldovan Dumitru și Elisabeta Rusu (Frata) – pereche de joc traditional

*2018 - Nicolae Vădan (Rusești, Râșca) – lutier

*2020 - Ioan Moldovan (Berchieșu, Frata) – jucăuș

*2021 - Tripon Viorica (Negreni) – țesătoare

*2022 - Iosif Bordea (Muntele Rece, Măguri Răcătău) – cărbunar

*2023 - Simion Drînda (Măguri, Măguri Răcătău) – fierar

*2024 - Teodor Tătar (Mociu) – jucăuș/Ioan Goga (Bociu, Mărgău) – geamgiu, vorbitor de gumuțească/Emil Mihaiu (Gherla) – ceteraș, folclor instrumenta/Filep Elisabeta (Sic) – realizare piese de port popular/Mihail Pop (Mociu) – jucăuș

*2025 - Vasile Pop (Frata) – ceteraș și Traian Balcău (Ceanu Mare) – horitor

Titlul de Tezaur Uman Viu este conferit de Ministerul Culturii la inițiativa UNESCO, pentru recunoașterea acelor personalități ale culturii tradiționale care sunt păstrătoare, purtătoare, creatoare și transmițătoare de elemente de patrimoniu cultural imaterial.

Foto: Depositphotos.com

