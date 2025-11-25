Cluj-Napoca sărbătorește Ziua Națională a României. Vezi programul de 1 Decembrie.

Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca invită locuitorii orașului și vizitatorii să sărbătorească împreună Ziua Națională a României.

Cluj-Napoca sărbătorește Ziua Națională a României | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca

Evenimentele dedicate acestei zile se vor desfășura în Piața Mihai Viteazul, Piața Avram Iancu și Piața Unirii.

Manifestările vor începe în Piața Mihai Viteazul, la ora 10.00, cu ceremonialul de depunere de coroane și jerbe de flori. Activitățile organizate de Instituția Prefectului Județul Cluj, Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca și Divizia 4 Infanterie „Gemina” vor continua în Piața Avram Iancu de la ora 11.30, cu ceremonia oficială și un spectacol cu efecte speciale.

Pe Bulevardul Eroilor, de la orele 12.30 și 14.00, vor avea loc două scenete de reconstituire a momentelor din anul 1918. De asemenea, participanții vor putea păstra o amintire din zona de photobooth, deschisă între orele 12.00 și 21.00.

În Piața Unirii programul dedicat Zilei Naționale va începe la ora 15.00, cu un regal folcloric susținut de artiști și ansambluri renumite: Sava Negrean Brudașcu, Aurel Tămaș, Valeria și Traian Ilea, Maria Golban Șomlea, Cristian Totpati, Lucia Potra, Mihaela Grindean, Adriana Irimieș, Claudiu Ciotleuș, Amalia Chiper, ansamblul folcloric Rapsodia Someșană, ansamblul folcloric Românașul, acompaniați de Orchestra Regal Transilvan.

Iluminatul festiv al orașului va fi aprins la ora 19.00, în Piața Unirii. Odată cu aprinderea iluminatului în întreg orașul, cupola de lumini va avea trei momente multimedia dedicate Zilei Naționale, programate la orele 19.00, 20.30 și 21.30. Tematica muzicală pentru momentele din 1 Decembrie este dedicată Zilei Naționale a României.

După momentul aprinderii iluminatului festiv, vor urma concertul aniversar Cargo - 40 ani de la ora 19.10 și concertul Compact de la ora 20.30.

De la ora 20.00, în Piața Avram Iancu, publicul este invitat la un spectaculos show de drone și lumini, menit să evoce spiritul istoric al momentului: „La fel ca în 1918, puterea noastră stă în a fi împreună. Să rămânem uniți, solidari și demni, pentru că doar așa România va merge mai departe. Inima mare a țării bate aici, în fiecare dintre inimile noastre mici.”

Program complet de 1 Decebrie 2025 la Cluj-Napoca:

Piața Unirii

15.00 - Regal folcloric

19.00 - Aprinderea iluminatului festiv

19.10 - Concert aniversar Cargo - 40 ani

20.30 - Concert Compact

Piața Avram Iancu

11.30 - Ceremonia oficială

20.00 - Spectacol de drone și lumini

Bulevardul Eroilor

12.30 - Reconstituire a evenimentelor din 1918

14.00 - Reconstituire a evenimentelor din 1918

12.00 - 21.00 - Zona de photobooth

Piața Mihai Viteazul

10.00 - Ceremonial de depunere de jerbe și flori

