Curtea Europeană de Justiție, decizie majoră pentru drepturile omului: România, obligată să recunoască căsătoriile gay încheiate într-un alt stat membru UE

Fiecare ţară a Uniunii Europene este obligată să recunoască mariajul dintre doi cetăţeni de acelaşi sex încheiat într-un alt stat membru, conform unei hotărâri a Curţii de Justiţie a UE. În România, Codul civil nu permite căsătoriile gay, dar statul va fi obligat să le recunoască.

România, obligată să recunoască căsătoriile gay încheiate într-un alt stat membru UE|Foto: Depositphotos.com

Țările membre ale Uniunii Europene vor recunoaște toate căsătoriile întemeiate legal pe teritoriul Uniunii, indiferent de sexul celor doi soți, potrivit hotărârii pronunțate marți de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Decizia fără precedent, obținută de o familie de același sex din Polonia, solicită statului polonez să transcrie certificatul de căsătorie emis în Germania și să recunoască statutul marital al celor doi soți.

Astfel, instanţa a fost sesizată de doi cetăţeni polonezi căsătoriţi în Germania, cărora li s-a refuzat înregistrarea certificatului de căsătorie în ţara lor de origine, unde mariajul între persoane de acelaşi sex nu este permis, notează Agerpres.ro

Acest refuz „este contrar dreptului” european, deoarece constituie un obstacol în calea libertăţii cetăţenilor în cauză de a se deplasa dintr-o ţară în alta, bucurându-se în acelaşi timp de drepturile dobândite în cadrul Uniunii Europene. Refuzul „încalcă această libertate, precum şi dreptul la respectarea vieţii private şi de familie”, a decis CJUE.

„Prin urmare, statele membre sunt obligate să recunoască, în scopul exercitării drepturilor conferite de legislaţia Uniunii, starea civilă dobândită legal într-un alt stat membru”, a adăugat instanţa. CJUE clarifică faptul că, totuşi, Polonia nu este obligată să includă căsătoria între persoane de acelaşi sex în legislaţia sa naţională.

Cristi Danileț: Hotărârea este definitivă, nu poate fi infirmată de nicio autoritate

După cum arată fostul judecător clujean Cristi Danileț, în România, Codul civil nu permite căsătoria între gay, însă în urma deciziei Curții de Justiție a UE, hotărârea este definitivă și „de aplicabilitate imediată”, astfel că statul român va trebui să recunoască căsătoriile gay încheiate în străinătate.

„În România, Codul civil nu permite căsătoria între gay. Dar nici nu recunoaște căsătoria încheiată legal în străinătate de către gay, ceea ce e ciudat”, notează fostul judecător Cristi Danileț într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„De acum încolo căsătoria de acest fel încheiată în străinătate trebuie înscrisă în registrul de căsătorie din România, deși în țara noastră nu se pot încheia oficial astfel de căsătorii. Hotărârea este definitivă, nu poate fi infirmată de nicio autoritate și e de aplicabilitate imediată”, adaugă Danileț în mesajulo citat.

De altfel, România este deja obligată, prin Hotărârea CEDO Buhuceanu și Ciobotaru (2023), să ofere recunoaștere juridică tuturor familiilor formate din persoane de același sex.

