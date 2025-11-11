O dronă militară rusă a căzut pe teritoriul României în noaptea de 10 spre 11 noiembrie

O dronă militară rusă a căzut în noaptea de luni spre marți în zona localității Grindu, județul Tulcea, la 5 km de frontiera cu Ucraina, anunță Ministerul Apărării.

O dronă rusească a căzut pe teritoriul României | Foto: Depositphotos.com

Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană. Condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană.

La ora 00.07, a fost emis un mesaj RO-alert pentru populatia din nordul județului Tulcea. A fost înregistrat un număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail.

La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: