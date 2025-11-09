Rușii au atacat infrastructura critică a Ucrainei cu sute de drone și rachete: ucrainenii rămân fără curent până la 16 ore pe zi

În urma atacurilor masive rusești cu drone și rachete, Ucraina depune eforturi substanțiale pentru a restabili alimentarea cu energie electrică și încălzirea în orașe. În majoritatea regiunilor din țara vecină, electricitatea va rămâne întreruptă pănâ la 16 ore pe zi.

Atacuri masive rusești asupra Ucrainei: Oamenii rămân fără curent până la 16 ore pe zi|Foto: Depositphotos.com

Ucraina depune eforturi substanțiale pentru a restabili electricitatea și încălzirea după ce atacurile aeriene rusești la scară largă au deteriorat infrastructura energetică și au provocat pene de curent masive.

„Este greu să ne amintim un număr atât de mare de atacuri directe asupra instalațiilor energetice de la începutul invaziei”, a declarat ministrul Energiei, Svitlana Grinciuk, pentru postul local de știri United News, relatează AFP, citată de Agerpres.com

Rușii au atacat infrastructura critică a Ucrainei cu sute de drone și rachete

Ea a spus că noaptea de sâmbătă spre duminică a fost „una dintre cele mai dificile” de la începutul ofensivei rusești la scară largă din februarie 2022.

Atacurile rusești cu drone și rachete au ucis cel puțin patru persoane în Dnipro, un oraș important din zona de centru-est a Ucrainei, și în Harkov (nord-est).

Rusia vizează centralele electrice și instalațiile de gaze din Ucraina de câteva săptămâni, provocând în mod regulat pene de curent în toată țara și stârnind temeri privind o iarnă dificilă pe măsură ce temperaturile scad.

Vineri noaptea, Rusia a lansat un total de 458 de drone și 45 de rachete asupra Ucrainei, conform Forțelor Aeriene Ucrainene, care au susținut că au doborât 409 drone și nouă rachete.

Kievul denunță „riscurile inacceptabile” la adresa siguranței nucleare în Europa

Aceste atacuri au întrerupt alimentarea cu energie electrică, încălzire și apă a numeroase orașe.

„Rusia a vizat din nou substațiile care alimentează centralele nucleare Hmelnițki și Rivne (în vestul Ucrainei). Acestea nu au fost atacuri accidentale, ci deliberate”, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, pe X.

Denunțând „riscurile inacceptabile' la adresa siguranței nucleare în Europa, el a cerut o reuniune urgentă a Consiliului Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Oamenii rămân fără curent până la 16 ore pe zi

La fața locului, tehnicienii au lucrat neobosit duminică pentru a restabili curentul.

Electricitatea va rămâne întreruptă între 8 și 16 ore pe zi în majoritatea regiunilor Ucrainei din cauza suspendărilor în alimentare, în timp ce se efectuează reparații și se iau în considerare surse alternative de energie, conform companiei de utilități de stat Ukrenergo.

Aceste atacuri rusești, care în anii precedenți au lăsat deja milioane de oameni în întuneric în Ucraina, ridică temeri privind o altă iarnă grea pentru civili.

Conform unui raport publicat la sfârșitul lunii octombrie de Școala de Economie din Kiev, cel puțin 27% din cererea de energie electrică nu va fi satisfăcută în această iarnă din cauza daunelor aduse infrastructurii energetice.

La rândul său, Ucraina a vizat aproape săptămânal depozitele de petrol și rafinăriile din Rusia, cu scopul de a perturba exporturile de petrol și de a reduce finanțarea efortului de război al Rusiei.

