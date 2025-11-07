Trei aeroporturi - Zaventem, Liege, Stockholm - și o centrală nucleară din Belgia, „vizitate” de drone. Spațiul aerian închis, zborurile afectate mai multe ore. A doua noapte la rând.

A fost a doua noapte la rând când traficul aerian a fost suspendat pe mai multe aeroporturi europene.

Mai multe drone au survolat în perimetrul unor aeroporturi europene, iar spațiul aerian a fost închis temporar | Foto: depositphotos.com

Traficul aerian a fost suspendat la Aeroportul Gothenburg-Landvetter de pe coasta vestică a Suediei, joi, după observarea unor drone în zona aeroportului, a anunțat autoritatea de aviație civilă, citată de cotidianul Aftonbladet, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.

Potrivit sursei citate, ulterior, și autoritățile belgiene au anunțat oprirea temporară a operațiunilor de la aeroportul din Bruxelles, din același motiv.

Presa locală a relatat că au fost văzute drone și în alte părți ale Belgiei, inclusiv în zona unei baze militare.

Același lucru s-a întâmplat și pe aeroporturile Zaventem, Liege și Stockholm.

Mai multe avioane care urmau să aterizeze acolo au fost redirecționate, iar unele decolări au fost amânate sau anulate, potrivit presei internaționale.

Dronele au „vizat” și o centrala nucleară din Belgia.

Ministrul Apărării din Belgia: Rușii vin să spioneze

Guvernul belgian convocase pentru joi dimineață o ședință de urgență a miniștrilor cheie și șefilor din serviciile de securitate pentru a discuta despre aceste incidente.

Dronele au provocat perturbări majore în Europa în ultimele luni, forțând închiderea temporară a aeroporturilor din mai multe țări. Unii oficiali au dat vina pe războiul hibrid al Rusiei pentru incidente. Moscova a negat orice legătură cu evenimentele.

„Vin să spioneze, să vadă unde sunt avioanele F-16, unde sunt munițiile și alte informații foarte strategice”, a declarat ministrul belgian al apărării, Theo Francken, pentru RTBF.

Administrația belgiană a serviciilor de trafic aerian a anunțat, fără a preciza numărul dronelor, că operațiunile au fost oprite temporar și la aeroportul din Bruxelles din cauza unei observări de drone.

