Trei morți și aproape 30 de răniți la Kiev într-un atac cu drone rusești!

Un atac cu drone rusești asupra Kievului a făcut trei morți și aproape treizeci de răniți, inclusiv șase copii, a anunțat duminică primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, relatează AFP.

Noaptea de 25 spre 26 octombrie a fost a doua la rând cu atac asupra Ucrainei din partea Rusiei | Foto: Depositphotos.com

Atacurile Rusiei asupra Kievului au început cu ora 2:35 dimineața, conform HotNews.ro. A fost a doua zi consecutiva când armata lui Vladimir Putin atacă Ucraina prin mijloace aeriene.

Atacul a provocat, de asemenea, pagube materiale extinse, iar în mai multe apartamente ale unei clădiri au izbucnit incendii, care au fost ulterior stinse. În cartierul Obolonski, resturi de dronă au căzut pe o clădire cu 16 etaje, potrivit primarului Kievului, anunță Agerpres.

Pe plan diplomatic, președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu își va 'pierde timpul' programând o altă întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin fără posibilitatea unui acord pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

„Nu-mi voi pierde timpul. Am avut întotdeauna o relație excelentă cu Vladimir Putin, dar această situație a fost foarte dezamăgitoare”, a adăugat el, referindu-se la încercările sale de a rezolva conflictul dintre Moscova și Kiev.

