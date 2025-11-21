Locuință cuprinsă de flăcări, în Chinteni. Pompier accidentat în timpul intervenției, transportat la spital.

Intervenție dificilă pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o locuință în care erau depozitate materiale combustibile, în localitatea Deușu din comuna Chinteni. Un pompier accidentat pe parcursul intervenției a ajuns la spital.

Intervenție dificilă pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o locuință din localitatea Deușu din comuna Chinteni. Un pompier a ajuns la spital|Foto: ISU Cluj

Intervenție de amploare pentru stingerea unui incendiu în localitatea Deușu.

Pompierii din Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecută pentru stingerea unui incendiu de amploare în localitatea Deușu, comuna Chinteni.

Apelul de urgență a venit în jurul orei 00.40, iar la fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Totodată, forțele au fost suplimentate cu o autospecială de mare capacitate de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca.

„Incendiul s-a manifestat generalizat la o casă de locuit, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați”, transmite, vineri, ISU Cluj.

Acoperișul casei era construit din lemn, iar în interior erau depozitate numeroase materiale combustibile, ceea ce a favorizat focul.

Până la sosirea pompierilor, patru persoane au reușit să se autoevacueze.

Forțele ISU Cluj au localizat rapid incendiul, însă operațiunile de stingere au durat circa cinci ore, după înlăturarea tuturor efectelor negative.

„Pe parcursul intervenției, un pompier care efectua operațiuni de stingere s-a accidentat, primind imediat îngrijiri medicale din partea paramedicilor SMURD”, informează ISU Cluj.

Astfel, s-a luat decizia ca acesta să fie transportat la spital, pentru efectuarea unor investigații medicale suplimentare.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza materialelor combustibile depozitate în apropierea unui reșou.

