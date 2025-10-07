Incendiu tragic la o casă din Mărgău. Un bărbat a fost carbonizat.

Un bărbat și-a pierdut viața, marți, în urma unui incendiu la o casă din comuna Mărgău, județul Cluj.

Un bărbat a fost carbonizat în comuna clujeană Mărgău







Tragedia s-a întâmplat astăzi, 7 octombrie 2025, la o locuință din comuna Mărgău din județul Cluj.



Bărbat carbonizat la o casă din Mărgău

„Atunci când forțele noastre au ajuns la fața locului, incendiul s-a manifestat generalizat la întreaga casă. Întrucât existau informații că o persoană ar putea fi surprinsă în interior, pompierii au efectuat imediat operațiunile de căutare-salvare. Din păcate, în scurt timp a fost găsit un bărbat carbonizat. Incendiul este localizat și va fi lichidat în curând, afectând o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați“, a transmis ISU Cluj.

Potrivit sursei citate, la fața locului intervin trei autospeciale de stingere, iar la finalul misiunii va fi stabilită și cauza probabilă de izbucnire a incendiului.

