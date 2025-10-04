Accident rutier grav pe stada Traian Vuia. Victimă descarcerată de pompieri, transportată la spital.

Un accident rutier grav s-a produs, sâmbătă, pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca. Un bărbat descarcerat a ajuns la spital.

Pompierii clujeni au intervenit la un accident rutier produs pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca.

Solicitarea a venit în jurul orei 05.40, iar în accident au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.

La fața locului au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și o ambulanță SAJ.

„În interiorul autorurismului s-a aflat încarcerat un bărbat, pe care forțele noastre l-au extras în siguranță și l-au predat echipajului SMURD”, transmite ISU Cluj.

Victima, de aproximativ 60 de ani, a fost în permanență conștientă și cooperantă, echipajul transportând-o la spital.

„Totodată, a mai fost transportat la spital un bărbat de aproximativ 60 de ani, conștient și cooperant”, menționează sursa citată.

