Actualitate
Accident rutier grav pe stada Traian Vuia. Victimă descarcerată de pompieri, transportată la spital.
Un accident rutier grav s-a produs, sâmbătă, pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca. Un bărbat descarcerat a ajuns la spital.Accident rutier grav pe stada Traian Vuia. Victimă descarcerată de pompieri, transportată la spital.|Foto: ISU Cluj
Pompierii clujeni au intervenit la un accident rutier produs pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca.
Solicitarea a venit în jurul orei 05.40, iar în accident au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.
CITEȘTE ȘI:
Accident rutier grav în centrul Clujului: copil de 12 ani, accidentat pe trotuar
La fața locului au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și o ambulanță SAJ.
Accident rutier grav pe stada Traian Vuia. Victimă descarcerată de pompieri, transportată la spital.
„În interiorul autorurismului s-a aflat încarcerat un bărbat, pe care forțele noastre l-au extras în siguranță și l-au predat echipajului SMURD”, transmite ISU Cluj.
Victima, de aproximativ 60 de ani, a fost în permanență conștientă și cooperantă, echipajul transportând-o la spital.
„Totodată, a mai fost transportat la spital un bărbat de aproximativ 60 de ani, conștient și cooperant”, menționează sursa citată.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: